僱員再培訓局年度頒獎禮 表揚傑出學員及機構伙伴 凝聚創新動力 推動全民增值 

▲ 勞工及福利局局長孫玉菡, JP（左三）及常任秘書長劉焱, JP（左二）、勞工處處長陳穎韶, JP（右二），聯同再培訓局主席余鵬春, GBS, JP（右三）、副主席黃傑龍教授, BBS, JP（左一）及行政總監吳國强, BBS（右一）為「ERB年度頒獎禮2024-25」主禮。

僱員再培訓局（ERB）一直致力配合香港社會和經濟發展，提供多元化的「技能為本」培訓課程，協助市民增值技能。為表揚學員和伙伴機構在個人發展及人才培訓方面的傑出成就，ERB於2025年3月18日舉辦「ERB年度頒獎禮2024-25」，頒發過百個獎項。

▲ 勞工及福利局局長孫玉菡致辭時表示，ERB隨著香港的經濟發展持續轉變，至今服務已面向全港15歲或以上的本地勞動人口，協助市民掌握新技能，保持競爭力。

▲ ERB主席余鵬春表示，ERB積極變革，於今年1月取消入讀ERB課程的學歷上限，大力推動「技能為本」的培訓策略，發展更多新技能課程，以回應行業升級轉型的人才需求，支持不同學歷和背景的學員終身學習。

頒獎禮上頒發多個範疇的獎項，表揚積極支持再培訓工作的僱主機構、培訓機構和導師，以及在個人和事業發展上具卓越表現的學員。今屆各有10名學員獲頒「傑出學員獎」及「優異學員獎」，他們均透過技能培訓增值自強，跨越挑戰，展現自強不息的精神。

▲ （左至右）典禮上，城巿服務集團、康業服務有限公司（新鴻基地產集團成員），以及機場保安有限公司獲頒「ERB傑出僱主年度大獎」，另有41間僱主機構和27間培訓機構獲得嘉許，表揚其積極支持再培訓工作。

增值技能開展新事業 進修學位踏上專業路

於典禮上獲頒發「傑出學員獎」的學員謝志永（Mike），原本從事泳池管理工作逾20年，在疫情下他的工作變得不穩定，決定透過技能培訓轉換事業跑道。他本身對電機工作感興趣，遂報讀ERB「發電廠見習技術員基礎證書度身訂造課程」，透過課程學習電機工程操作的基本知識、實務技能及可再生能源的行業知識等，為入行打好基礎。

Mike完成課程後，入職電力公司擔任見習技術員，於港燈南丫發電廠接受在職培訓，邊學邊做，開展機電工程的專業發展路。工餘時他亦持續進修，現正於本地大學修讀電機工程學學士課程，希望進一步提升專業知識，考取專業資歷，將來晉身高級技術員，拾級而上。Mike認為，ERB課程讓學員有機會按自身興趣掌握新技能，開拓職場新出路。

▲ 謝志永（左圖及右圖左一）及一眾在個人和事業發展上具卓越表現的學員獲頒發「ERB傑出學員獎」，從勞工及福利局局長孫玉菡（中）手中接過獎項。

具學士資歷積極求進 進修創新科技 緊貼市場步伐

在典禮上，5位ERB傑出學員和畢業學員分享了他們進修和發展事業的經歷。其中，畢業學員趙嘉敏（Christine）修畢大學學位後，一邊提供金融管理服務，一邊經營自家品牌，去年她透過ERB「創科．愛增值」計劃，先後報讀不同範疇的數碼技能相關課程，以掌握新技能，緊貼市場的步伐。她表示，修讀「生成式人工智能商業應用證書」課程助她認識有關GenAI的應用原理、概念及常用工具，她可以應用相關工具撰寫文案、處理圖像、創作社交媒體宣傳海報等，提升工作效率。

此外，「區塊鏈應用開發證書」及「網上商業（社交網絡營銷）基礎證書」課程有助她了解區塊鏈的特性、開發技術和應用，以及網絡平台的營銷方法和工具等，協助她處理金融服務工作及發展自家品牌。她續說，進修是一個提升自己和擴闊視野的機會，隨著科技不斷進步，我們可以透過持續學習，掌握新技能，保持競爭力。

▲ ERB學員分享他們進修和發展事業的經歷，（左圖及右圖左三）為趙嘉敏。

「技能為本」培訓 支持終身學習

ERB為15歲或以上的香港合資格僱員提供「技能為本」的培訓課程，約700項課程涵蓋28個行業、科技應用及職場通用技能範疇，協助不同學歷及背景的學員增值技能，提升職場競爭力。

瀏覽ERB課程資訊︰ course.erb.org

（特刊）