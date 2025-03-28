僱員再培訓局年度頒獎禮 表揚傑出學員及機構伙伴 凝聚創新動力 推動全民增值
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僱員再培訓局（ERB）一直致力配合香港社會和經濟發展，提供多元化的「技能為本」培訓課程，協助市民增值技能。為表揚學員和伙伴機構在個人發展及人才培訓方面的傑出成就，ERB於2025年3月18日舉辦「ERB年度頒獎禮2024-25」，頒發過百個獎項。
頒獎禮上頒發多個範疇的獎項，表揚積極支持再培訓工作的僱主機構、培訓機構和導師，以及在個人和事業發展上具卓越表現的學員。今屆各有10名學員獲頒「傑出學員獎」及「優異學員獎」，他們均透過技能培訓增值自強，跨越挑戰，展現自強不息的精神。
增值技能開展新事業 進修學位踏上專業路
於典禮上獲頒發「傑出學員獎」的學員謝志永（Mike），原本從事泳池管理工作逾20年，在疫情下他的工作變得不穩定，決定透過技能培訓轉換事業跑道。他本身對電機工作感興趣，遂報讀ERB「發電廠見習技術員基礎證書度身訂造課程」，透過課程學習電機工程操作的基本知識、實務技能及可再生能源的行業知識等，為入行打好基礎。
Mike完成課程後，入職電力公司擔任見習技術員，於港燈南丫發電廠接受在職培訓，邊學邊做，開展機電工程的專業發展路。工餘時他亦持續進修，現正於本地大學修讀電機工程學學士課程，希望進一步提升專業知識，考取專業資歷，將來晉身高級技術員，拾級而上。Mike認為，ERB課程讓學員有機會按自身興趣掌握新技能，開拓職場新出路。
具學士資歷積極求進 進修創新科技 緊貼市場步伐
在典禮上，5位ERB傑出學員和畢業學員分享了他們進修和發展事業的經歷。其中，畢業學員趙嘉敏（Christine）修畢大學學位後，一邊提供金融管理服務，一邊經營自家品牌，去年她透過ERB「創科．愛增值」計劃，先後報讀不同範疇的數碼技能相關課程，以掌握新技能，緊貼市場的步伐。她表示，修讀「生成式人工智能商業應用證書」課程助她認識有關GenAI的應用原理、概念及常用工具，她可以應用相關工具撰寫文案、處理圖像、創作社交媒體宣傳海報等，提升工作效率。
此外，「區塊鏈應用開發證書」及「網上商業（社交網絡營銷）基礎證書」課程有助她了解區塊鏈的特性、開發技術和應用，以及網絡平台的營銷方法和工具等，協助她處理金融服務工作及發展自家品牌。她續說，進修是一個提升自己和擴闊視野的機會，隨著科技不斷進步，我們可以透過持續學習，掌握新技能，保持競爭力。
「技能為本」培訓 支持終身學習
ERB為15歲或以上的香港合資格僱員提供「技能為本」的培訓課程，約700項課程涵蓋28個行業、科技應用及職場通用技能範疇，協助不同學歷及背景的學員增值技能，提升職場競爭力。
瀏覽ERB課程資訊︰ course.erb.org
（特刊）