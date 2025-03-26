啟德七欖｜周末打開天幕或雨中作賽 鄧竟成提醒勿帶長遮
撰文： 王詩穎
發布時間： 1 小時前
最後更新： 14 分鐘前
【啟德七欖2025 / 啟德體育園 / 天文台】本周五（28日）啟德體育園主場館將會上演七人欖球賽賽事，啟德體育園就指，為需配合表演，首日比賽會關上天幕，周末的比賽則會打開。
天文台預測賽事舉行期間或有驟雨，啟德體育園總監（策略發展）鄧竟成提醒市民不能攜帶超過35厘米長的雨傘，建議有需要自備「縮骨遮」。
安檢在主場館外圍進行
有別於過往測試賽試過在場館內進行安檢，因應球迷村的位置，今次安檢在主場館外圍進行，入場觀眾先出示電子門票，檢查隨身行李，再以電子儀器掃瞄，最後核實門票。
至於七欖球迷村較原定時間提早半小時結束，欖總解釋需考慮到人群疏散安排，並避免影響鄰近居民，認為不影響賽事氣氛。
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球迷村今日正式曝光
球迷村位於毗鄰主場館的多用途活動區的「東營」，佔地7,800平方呎的七欖球迷村屬於適合合家歡的戶外多功能空間，有遊玩設施和餐飲攤位等。球迷村只會供門票持有人進入，最多4,000人。
啟德體育園自開幕之後接連有「甩轆」事件，政府亦要園方建立發言人制度。鄧竟成表示，「我今天坐在這，代表啟德體育園擔任發言人。」他強調不斷累積經驗，與市民大眾和公眾的溝通，會抱着持續改善的心態，一直很有信心越做越好。
他表示，所有活動參加者需要顧己及人，遵守場地規則，特別提醒「如果有違反場地規則甚至違反香港法律的情況，啟德體育園會嚴肅處理。」
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