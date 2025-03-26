Art Basel 2025｜藝術三月壓軸盛事揭幕　LV+BMW藝術展區率先睇

▲ Art Basel2025

藝術三月來到壓軸一星期，先有周三「第十屆Art Central」在中環揭幕，緊接便是「Art Basel 2025」在灣仔會展登場。文藝受好及收藏者入場前，不妨做定功課於周末期間進場。

今屆Art Basel（巴塞爾藝術展）香港展會，共有亞洲區以至全球240間藝廊參予，一如以往呈現大型裝置藝術及新晉藝術家的全新作品，期間亦會舉行國際藝術界知名人士的座談會、影片放映活動及會場周邊的廷伸展覽。

巴塞爾藝術展香港展會的8大展品區包括：「藝廊薈萃」、「亞洲視野」、「藝術探新」、「光映現場」、「藝聚空間」及「策展角落」等展區，展出了來自各個國家及地區的藝廊之精采作品。

▲ Louis Vuitton展館。（攝：陳家昌）

在周三的貴賓及傳媒預覽日，已可見不少城中名人如林海峰、張智霖、袁詠儀等被邀請率先欣賞各區展品。

▲ 絕版LV

今年Art Basel香港展會多個官方合作或品牌夥伴，在會場內都有設置專屬展區。

寶馬集團（BMW）就於香港展會上，展示國際知知藝術家Julie Mehretu設計的第20輛寶馬藝術車M Hybrid V8，並慶祝標誌性「流動雕塑」誕生50周年，令汽車展現了藝術與高性能工程的強大融合。

▲ BMW藝術車。

而女士們就不要錯過Louis Vuitton的大型展示空間，內裡放多款特色珍藏手袋，絕對大開眼界。

▲ 手袋專櫃。

Samsung便打造獨特文化體驗的沉浸式「居家藝術展區」，展示「2025全新 Art TV 系列」，包括升級版The Frame 畫框電視、Micro LED、Neo QLED 8K以及 QLED 電視等。藝術商店（Samsung Art Store）聯乘六位球藝術家合作呈獻作品，同時收錄「巴塞爾藝術展」參展藝廊的精選大作，體會把電視秒變數碼藝術屏幕的先進的欣賞方式。