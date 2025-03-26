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港深西部鐵路｜全線擬設5站料洪水橋到前海約15分鐘　造價逾3.3億目標2035年通車

港聞

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 1 小時前

最後更新： 42 分鐘前

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深圳前海。（資料圖片）

財政預算案指，預計於年內展開港深西部鐵路（洪水橋至前海）項目的勘查及設計研究。運輸及物流局昨（25日）向立法會提交文件，預計港深西部鐵路開通後，從洪水橋出發只需約15分鐘車程便可直達前海。當局爭取在25個月內完成勘查研究工作，目標工程在2027年招標，2035年通車。

據文件指，走線由現正興建的屯馬線洪水橋站西面出發，途經厦村和流浮山，並跨越后海灣經深圳灣口岸連接至前海。全線以地下形式興建，並設5個車站，香港側設3個車站，分別位於洪水橋、厦村及流浮山，深圳側設2個車站，分別位於深圳灣口岸及前海，項目全長約18.1公里；車廠將設於厦村。

深圳設計香港段隧道 深圳側設「一地兩檢」 口岸

港深西部鐵路走線跨越后海灣，涉及建造一條全長約5.4公里的海底鐵路隧道，當中香港段及深圳段分別長約2.8公里及2.6公里。考慮到工程可行性及成本效益，港深雙方同意採用單向掘進施工方法建造海底鐵路隧道，並同意先由香港政府委託深圳市政府為海底鐵路隧道香港段進行設計，確保兩段海底鐵路隧道設計的相容性。

當局指，港深雙方同意於深圳側設「一地兩檢」 口岸，香港境內不設清關設施。兩地政府將進一步商討「一地兩檢」安排及按實際運作需要劃分香港和內地口岸區範圍，並適時開展相關諮詢及立法工作。

兩地政府同意採用「同步建設、統一營運」的模式推展下一階段工作，即深港雙方分別同步首先處理深圳段和 香港段設計及建造工程，隨後採用單一營運商統一營運及採購全線的鐵路系統，以提高項目的成本效益以及營運效率和靈活性。

財政方面，當局估計項目的費用約3億3,360萬元，在獲得立法會財委會批准撥款後，將批出項目的相關合約並開展勘查及設計工作，同時計劃今年下半年邀請相關承建商及營運商提交意向書。

港深西部鐵路初步走線。（立法會文件）

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