昔日小生｜陳鍵鋒被指走樣變肥腫大叔　與李彩華聚會近況曝光回復昔日盛世美顏

▲ 陳鍵鋒新年被指走樣變肥腫大叔，與李彩華聚會近況曝光回復昔日盛世美顏。

【陳鍵鋒 / 李彩華 / TVB小生 / 奧運六星】現年46歲的前TVB小生陳鍵鋒（Sammul），曾出演《律政新人王》、《衝上雲霄》、《雪警》等深受觀眾喜愛，2010年約滿TVB後將事業重心轉向內地，直指2018年他因患病淡出娛樂圈。

近來陳鍵鋒不是在社交平台分享動態及近照，有網民認為他狀態不比從前，身材發福走樣，感慨昔日男神不復存在；不過，近日他分享與昔日好友李彩華合照，似乎清瘦不少，有所回春，不少網民感嘆：「顔值回來了」。

昔日小生丨網絡流傳陳鍵鋒自拍照 Sammul由靚仔小生變金毛大叔

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昔日小生｜陳鍵鋒與李彩華合照顏值回春

日前，陳鍵鋒與昔日合作電視劇《我師傅係黃飛鴻》的好友李彩華難得重聚，分別在IG曬出合照，李彩華在動態中寫道：「今日陳生叫我做李海潮」，陳鍵鋒回應：「我係話你好潮～Anyway nice catch with you. Lee Ho Chiu」。

圖片是兩人在夜色下的合影，陳鍵鋒揸手機自拍，一頭金髮又剃了鬚的他，似乎清瘦不少，滿臉笑意，狀態有所回春，猶見昔日風采。

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