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騙案｜警拘19歲學生涉至少10宗假冒官員電話騙案　涉款逾300萬

港聞

撰文： 曾秋文

發布時間： 59 分鐘前

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熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

警方偵破假冒官員電話騙案

警方偵破假冒官員電話騙案，拘捕一名19歲學生。被捕人先後涉及共10宗案，涉款逾300萬元。

將軍澳警區科技及財富罪案隊鄔珺如督察今日（26日）表示，上周接獲2宗假冒官員電騙，受害人接到來自假冒內地官員來電指涉及內地洗黑錢案，騙徒其後會相約受害人外出會面。過程中，騙徒向受害人出示偽造香港警察委任證，假扮成香港警察向受害人收取保證金，並要求簽署印有中國內地公安蓋印的保密協定。

騙徒其後要求以現金或轉賬交付巨額保證金，甚至要求提供銀行戶口資料和密碼作調查。受害人不虞有詐墮入騙局，將金錢存入騙徒提供的銀行戶口，或將現金交給騙徒。

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警方經深入調查鎖定一名男子，昨日（25日）在東涌拘捕一名19歲男子，報稱是學生。經進一步調查，被捕人士涉及葵青、大埔及元朗另外5宗案件，並在其手機發現有其他受害人資料，偵破另外3宗未有報案的同類案件，即先後涉及共10宗案，總共涉及金額逾300萬元。

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