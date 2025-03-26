騙案｜警拘19歲學生涉至少10宗假冒官員電話騙案　涉款逾300萬

▲ 警方偵破假冒官員電話騙案

警方偵破假冒官員電話騙案，拘捕一名19歲學生。被捕人先後涉及共10宗案，涉款逾300萬元。

將軍澳警區科技及財富罪案隊鄔珺如督察今日（26日）表示，上周接獲2宗假冒官員電騙，受害人接到來自假冒內地官員來電指涉及內地洗黑錢案，騙徒其後會相約受害人外出會面。過程中，騙徒向受害人出示偽造香港警察委任證，假扮成香港警察向受害人收取保證金，並要求簽署印有中國內地公安蓋印的保密協定。

騙徒其後要求以現金或轉賬交付巨額保證金，甚至要求提供銀行戶口資料和密碼作調查。受害人不虞有詐墮入騙局，將金錢存入騙徒提供的銀行戶口，或將現金交給騙徒。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

警方經深入調查鎖定一名男子，昨日（25日）在東涌拘捕一名19歲男子，報稱是學生。經進一步調查，被捕人士涉及葵青、大埔及元朗另外5宗案件，並在其手機發現有其他受害人資料，偵破另外3宗未有報案的同類案件，即先後涉及共10宗案，總共涉及金額逾300萬元。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】