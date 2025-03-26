妥瑞症｜65歲李子雄兒子患妥瑞症及食物不耐症　嫩妻親製1物成功舒緩愛兒病情【附妥瑞症症狀】

▲ 李子雄兒子Kyle早年確診妥瑞症。

【李子雄/妥瑞症/抽動症】65歲資深演員李子雄早年移居內地生活，於2010年再婚，迎娶45歲內地演員王雅琦。2018年，李子雄在58歲時再度榮升為父，太太為他誕下一子Kyle。

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轉眼間，兒子如今已6歲多。早前，李子雄太太王雅琦拍片透露，兒子在4歲時確診罕見病「抽動症」，她憶述兒子發病的情況，直言當時「被嚇得手足無措」。

▲ 李子雄老來得子，可說有心有力呀！（小紅書截圖）

李子雄兒子｜症狀眼睛眨不停

王雅琦說：「他從幼兒園回來，我就發現他眼睛不停地眨，我當時家裡咯噔一下，因為他那種眨是完全不受控制的。」其後她替兒子滴眼藥水，惟數天後情況反而更糟。她續說：「他開始聳鼻子、挑眉毛，特別是有壓力、緊張的時候，症狀就更明顯。」

她隨即帶兒子到兒童醫院神經內科檢查，最終確認Kyle患有抽動症，即慢性神經生理疾病妥瑞症。當時，醫生告訴王雅琦只能通過藥物來控制病情，她頓時情緒崩潰。王雅琦在影片中表示：「醫生都無能為力，那我能怎麼辦？難道要眼睜睜地看着他病情越來越嚴重嗎？」

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李子雄兒子｜患食物不耐症

其後王雅琦上網瘋狂尋找資訊，更帶兒子去實驗室做檢測，之後發現兒子患有食物不耐症，對小麥、牛奶、雞蛋等食物過敏，令其腸壁功能下降，王雅琦說：「也就是腸痿，會讓人的身體長期處在炎症的一種狀態，最終影響神經递質的穩定，抽動就是這種紊亂的表現。」

於是王雅琦研究用無麩質食材做食譜，一個月後兒子情況漸有改善，至今Kyle抽動的症狀無再發作，連過敏性鼻炎和結膜炎也有所改善。

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李子雄兒子｜妥瑞症症狀

精神科專科醫生趙珮瑜曾接受TOPick訪問時指出，妥瑞症屬於抽動症的一種，患者的症狀主要可分為兩類：

動作肌肉抽動：指一些不由自主、突發、快速且重複的動作，例如眨眼、嗤鼻、張口、搖頭或縮膊等。

聲音抽動：患者不由自主地發出聲音，包括清喉嚨的聲音、低沉的響聲，甚至會突然呼叫出聲。少部分患者可能會出現穢語症，表現為說出較粗俗的語句。

趙醫生續說，妥瑞症的成因與腦部多巴胺分泌失衡有關，這些抽動對身體影響不大，但往往會為患者帶來心理上的影響，導致挫敗感以及自我形象低落，因此家長如發現小朋友持續有這些徵狀，應及早帶小朋友求醫。

李子雄兒子｜妥瑞症治療方法

治療妥瑞症的方法有多方面，趙醫生指出，治療可以包括為患者處方多巴胺分泌調節藥物以改善徵狀。此外，環境因素對病情有顯著影響，例如過度疲倦、過於興奮或緊張等，都可能導致病情惡化。因此，醫生建議患者保持充足休息，學會管理壓力，以平常心面對事物，並維持情緒穩定，這些做法都能有效幫助改善病情。

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