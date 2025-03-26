  • 24°C
香港時間：2025326日 (三) 19:26

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

妥瑞症｜65歲李子雄兒子患妥瑞症及食物不耐症　嫩妻親製1物成功舒緩愛兒病情【附妥瑞症症狀】

兒童健康

撰文： 艾維

發布時間： 14 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

李子雄兒子Kyle早年確診妥瑞症。

【李子雄/妥瑞症/抽動症】65歲資深演員李子雄早年移居內地生活，於2010年再婚，迎娶45歲內地演員王雅琦。2018年，李子雄在58歲時再度榮升為父，太太為他誕下一子Kyle。

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜蕭漢森小學新校舍融入工業風　新校長期望跟學生打成一片

轉眼間，兒子如今已6歲多。早前，李子雄太太王雅琦拍片透露，兒子在4歲時確診罕見病「抽動症」，她憶述兒子發病的情況，直言當時「被嚇得手足無措」。

李子雄老來得子，可說有心有力呀！（小紅書截圖）

李子雄兒子｜症狀眼睛眨不停

王雅琦說：「他從幼兒園回來，我就發現他眼睛不停地眨，我當時家裡咯噔一下，因為他那種眨是完全不受控制的。」其後她替兒子滴眼藥水，惟數天後情況反而更糟。她續說：「他開始聳鼻子、挑眉毛，特別是有壓力、緊張的時候，症狀就更明顯。」

她隨即帶兒子到兒童醫院神經內科檢查，最終確認Kyle患有抽動症，即慢性神經生理疾病妥瑞症。當時，醫生告訴王雅琦只能通過藥物來控制病情，她頓時情緒崩潰。王雅琦在影片中表示：「醫生都無能為力，那我能怎麼辦？難道要眼睜睜地看着他病情越來越嚴重嗎？」

點擊圖片放大
+5
+4

李子雄兒子｜患食物不耐症

其後王雅琦上網瘋狂尋找資訊，更帶兒子去實驗室做檢測，之後發現兒子患有食物不耐症，對小麥、牛奶、雞蛋等食物過敏，令其腸壁功能下降，王雅琦說：「也就是腸痿，會讓人的身體長期處在炎症的一種狀態，最終影響神經递質的穩定，抽動就是這種紊亂的表現。」

於是王雅琦研究用無麩質食材做食譜，一個月後兒子情況漸有改善，至今Kyle抽動的症狀無再發作，連過敏性鼻炎和結膜炎也有所改善。

點擊圖片放大
+12
+11

李子雄兒子｜妥瑞症症狀

精神科專科醫生趙珮瑜曾接受TOPick訪問時指出，妥瑞症屬於抽動症的一種，患者的症狀主要可分為兩類：

動作肌肉抽動：指一些不由自主、突發、快速且重複的動作，例如眨眼、嗤鼻、張口、搖頭或縮膊等。

聲音抽動：患者不由自主地發出聲音，包括清喉嚨的聲音、低沉的響聲，甚至會突然呼叫出聲。少部分患者可能會出現穢語症，表現為說出較粗俗的語句。

趙醫生續說，妥瑞症的成因與腦部多巴胺分泌失衡有關，這些抽動對身體影響不大，但往往會為患者帶來心理上的影響，導致挫敗感以及自我形象低落，因此家長如發現小朋友持續有這些徵狀，應及早帶小朋友求醫。

李子雄兒子｜妥瑞症治療方法

治療妥瑞症的方法有多方面，趙醫生指出，治療可以包括為患者處方多巴胺分泌調節藥物以改善徵狀。此外，環境因素對病情有顯著影響，例如過度疲倦、過於興奮或緊張等，都可能導致病情惡化。因此，醫生建議患者保持充足休息，學會管理壓力，以平常心面對事物，並維持情緒穩定，這些做法都能有效幫助改善病情。

相關報道：

【妥瑞症】港媽帶8歲妥瑞症兒外出　遭無品母子歧視︰好心傻嘅就唔好出街

天使綜合症｜鄭俊弘感恩「天使兒」進步神速　每天陪愛兒做運動鍛鍊：BB繼續加油

天使綜合症｜6歲兒患天使綜合症智力僅半歲　父母心痛孩子不能說話：可說一句多謝嗎？

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

【妥瑞症】港媽帶8歲妥瑞症兒外出　遭無品母子歧視︰好心傻嘅就唔好出街
14:44 2021/02/10
【妥瑞症】港媽帶8歲妥瑞症兒外出　遭無品母子歧視︰好心傻嘅就唔好出街
強人媽媽｜張慧儀透露心臟病兒最新病況　回大馬度歲笑囝囝宅男拒出夜街
20:18 2025/01/17
強人媽媽｜張慧儀透露心臟病兒最新病況　回大馬度歲笑囝囝宅男拒出夜街
天使綜合症｜鄭俊弘感恩「天使兒」進步神速　每天陪愛兒做運動鍛鍊：BB繼續加油
13:39 2025/01/07
天使綜合症｜鄭俊弘感恩「天使兒」進步神速　每天陪愛兒做運動鍛鍊：BB繼續加油
罕見病｜鍾麗淇罕見病大女14歲生日前做手術　Isabella打石膏後患壓瘡再染病毒
19:11 2024/12/11
罕見病｜鍾麗淇罕見病大女14歲生日前做手術　Isabella打石膏後患壓瘡再染病毒
為母則強︱患罕見病大女學校運動會脫離支架行路　鍾麗淇:是我堅強的動力
10:50 2024/10/18
為母則強︱患罕見病大女學校運動會脫離支架行路　鍾麗淇:是我堅強的動力
天使綜合症｜32歲何雁詩自爆想生孖胎　早計劃生育降低風險：設個限期給自己
19:01 2025/01/21
天使綜合症｜32歲何雁詩自爆想生孖胎　早計劃生育降低風險：設個限期給自己

你可能感興趣

【妥瑞症】港媽帶8歲妥瑞症兒外出　遭無品母子歧視︰好心傻嘅就唔好出街
14:44 2021/02/10
【妥瑞症】港媽帶8歲妥瑞症兒外出　遭無品母子歧視︰好心傻嘅就唔好出街
強人媽媽｜張慧儀透露心臟病兒最新病況　回大馬度歲笑囝囝宅男拒出夜街
20:18 2025/01/17
強人媽媽｜張慧儀透露心臟病兒最新病況　回大馬度歲笑囝囝宅男拒出夜街
天使綜合症｜鄭俊弘感恩「天使兒」進步神速　每天陪愛兒做運動鍛鍊：BB繼續加油
13:39 2025/01/07
天使綜合症｜鄭俊弘感恩「天使兒」進步神速　每天陪愛兒做運動鍛鍊：BB繼續加油
兒童健康 罕見病 妥瑞症 過敏 育兒心得 演員

最高瀏覽

食物中毒｜男子用隔夜飯煮炒飯器官衰竭入ICU　4類食物不宜放過夜
食物中毒｜男子用隔夜飯煮炒飯器官衰竭入ICU　4類食物不宜放過夜
半山家教｜到半山過億獨立屋家庭做家教　港女細數家庭3大問題： 再高offer我都唔會教
半山家教｜到半山過億獨立屋家庭做家教　港女細數家庭3大問題： 再高offer我都唔會教
香港小姐︱朱晨麗大方回應樣貌「不斷進化」批評　初出道被封「翻版陳法拉」令本尊不滿
香港小姐︱朱晨麗大方回應樣貌「不斷進化」批評　初出道被封「翻版陳法拉」令本尊不滿
罕見病｜李子雄兒子患妥瑞症　媽媽心疼哽咽：完全不受控制抽動
罕見病｜李子雄兒子患妥瑞症　媽媽心疼哽咽：完全不受控制抽動
公院收費改革｜急症室明年起加價至$400住院$300　公立醫院新收費一覽【 附急症室輪候時間】
公院收費改革｜急症室明年起加價至$400住院$300　公立醫院新收費一覽【 附急症室輪候時間】