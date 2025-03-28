飲食習慣｜夫妻雙雙高血鉀全因吃1種通便水果　醫生警告：猝死風險增3倍

【便秘／血鉀／香蕉／慢性腎病／猝死】腎病患者要注意！腎臟科醫生林軒任分享，近日他遇到一對前來覆診的夫婦，血鉀值異常高，詢問後得知他們因為排便不順，每天食用「1類水果」通便。他指出，過高的鉀離子可能造成心律不整、心跳驟停，猝死風險增加3倍。

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腎臟科醫生林軒任在其Facebook專頁上發文分享，這對夫婦的血鉀值竟達到5.7至5.8 mEq/L，正常範圍應該為3.5-5.0 mEq/L，經詳細詢問後發現，他們因為排便不順，一天吃了3至4條香蕉以促進排便。

林軒任解釋，香蕉屬於高鉀食物，通常指每100克食物中鉀含量超過300毫克。中型香蕉（約100克）含鉀368毫克，屬於「超高鉀水果」。對於腎功能正常的人來說，香蕉是一個很好的鉀來源，因此許多人在馬拉松或運動時會選擇補充。但慢性腎臟病患者的腎臟排泄鉀能力僅剩10至20%，即使少量攝取也可能累積成致命危機。

飲食習慣｜鉀離子過高恐增加猝死風險

林軒任進一步說明，當鉀離子水平超過5.5 mEq/L時，可能會出現肌肉無力、四肢麻木、心律不整和心跳驟停的情況，猝死風險增加3倍。

他指出，許多人對於鉀的攝取量感到困惑，因為鉀是人體必需的元素，但腎臟功能不佳又擔心高血鉀，那麼一天應攝取多少呢？林軒任建議，可根據腎絲球過濾率（GFR）來判斷。如果GFR大於60，基本上飲食中不需限制鉀；若GFR在30到60之間，每日的鉀攝取量應減少，例如可以將香蕉的攝取調整為每週2次，每次半根切片泡水30分鐘；若GFR小於30，則應完全避免高鉀食物，包括香蕉在內。

同場加映｜9種高鉀食物

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傷腎習慣｜10大傷腎惡習

腎臟科醫生洪永祥曾在其Youtube頻道「腎寶思樂腎臟專科」公開10大傷腎惡習，綜合自己20年的從醫經驗，分析病人罹患腎病的種種誘因和生活習慣：

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資料來源：腎臟科醫生林軒任

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