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奪命提示｜張振朗任搞笑擔當挑戰人體柔軟極限　楊卓娜超班演技再獲觀衆認可

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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張振朗劇中還挑戰人體柔軟極限，分別用腳持叉食意粉。

【陳山聰/張振朗/劉佩玥/郭柏妍】由陳山聰張振朗劉佩玥劉穎鏇（Tiffany）郭柏妍林子善區明妙等主演的TVB劇《奪命提示》播出不久，楊卓娜憑藉超班演技，再度獲觀衆高度認可，甚至力推她榮膺年終女配角獎項殊榮。

儘管劇中的劇情緊張，但當中也滲入不少搞笑元素，於劇組今日（3月26日）發布最新預告宣傳照所見，本周「搞笑擔當」的主力落在張振朗身上，除做盡滑稽表情包、用口「轉筆」亦相當Impressive。

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奪命提示︱TVB新一代打女零濾鏡生圖曝光　真實狀態震驚路人：最強Body！

此外，張振朗還挑戰人體柔軟極限，分別用腳持叉食意粉，或用腳將提子一嘢放入口，齋睇相都可以感受到振朗的超澎湃喜感！

張振朗還大方預告，指用腳食意粉與提子場口，全因俊朗想與嘉莉箍煲，並謙稱因為Jazz的一句座右銘而決定豁出去：「呢場戲最開心係排嗰陣我哋已經喺度笑，我哋好認真排架喎，但反而仲好笑。而最後我將隻腳擺晒入口，其實係Jazz嘅提議，佢話你（橫掂）食就食埋佢啦，有句Jazz嘅說話我好鍾意：『一係唔好做，要做就做盡佢！』

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奪命提示｜張振朗：估唔到拉筋最大用處是來搞笑

張振朗接受訪問笑言，沒料到原本打算用作應付動作場面的拉筋，最後竟大派用場同時用來搞笑，「我真係估唔到架，我拍呢套嘢係拉筋拉得好勁嘅，因為我開頭拍動作場時，每次都差唔多早四十五分鐘去到現場拉定啲筋，無非係想保護自己唔好受傷，因為會影響之後嘅拍攝。但跟住慢慢需要去熱身的時間越嚟越少，最後直頭唔需要拉（筋），因為啲筋亦鬆咗好多。」

此外，出名愛鑽研演戲的振朗，還開心分享自己拍搞笑戲時對自己的要求：「拍搞笑得一吓架咋，你能夠做到就好笑，做第二次可能已經冇咁好笑，做第3次更加冇得好笑。所以如何去控制嗰個Moment係好重要，所以有時排（戲），我覺得有啲嘢好笑我會收埋先，到真係Roll（機）時我先至會用，咁樣可以保持到新鮮感。」

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奪命提示｜離奇人體自燃新個案

繼兒童院個案落幕，緊隨其後發生的個案則為離奇人體自燃事件，由陳山聰飾演郭柏飛（陳山聰飾）及劉姜姐（劉佩玥飾）等組成「神秘信息情報科」

正合力調查神秘信息來源，龍哥（謝可逸飾）疑似以揦鮓手段在拳賽中擊敗阿德（郭子豪飾），之後龍哥把妹期間、突然離奇自燃變成火球衝向因收到Julie神秘信息趕往現場的嘉莉（劉穎鏇飾），俊朗（張振朗飾）為了救嘉莉赤手空拳推走火人，混亂間燒傷雙手…

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