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啟德七欖｜周五開幕日冷鋒殺到　多個氣象模型預測會落雨

港聞

發布時間： 1 小時前

最後更新： 24 分鐘前

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天文台周三預計，周五啟德七欖開幕日有幾陣驟雨。（陳靜儀攝）

【啟德七欖2025 / 啟德體育園 / 天文台】啟德體育園主場館七人欖球賽將於周五至周日（28至30日）開打，開幕當日將有冷鋒逼近，天文台預料會有幾陣驟雨。根據多個預測模型，當日早上至晚間均有機會下雨，準備觀賽的市民要留意。

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截至周三（26日）晚上約7時，天文台預測七欖開幕日即周五大致多雲，有幾陣驟雨，能見度較低。日間短暫時間有陽光及炎熱。天文台指，一道冷鋒會在星期五向南移近華南沿岸，該區會有幾陣驟雨，內陸地區可能有雷暴。

按照天文台自動分區天氣預報，周五尖沙咀天文台的降雨量為60%。而根據深圳市氣象局的預報，周五當地會有雷陣雨，局部大雨，有時伴有8級左右短時大風。

究竟會否落雨，何時落雨？根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，周五大部份時間均可能落雨。全球預報系統（GFS）和德國氣象局預測模型（ICON）預測，本港午後開始有雨，約下午3時及之後會影響啟德一帶。

▼即睇截至周三晚上7時，多個氣象模型預測▼

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鄧竟成建議自備「縮骨遮」

雖然周五當日啟德主場館天幕會關閉，不過由於主場館周邊「無遮無擋」，觀眾或需要帶備雨具。啟德體育園總監（策略發展）鄧竟成提醒市民不能攜帶超過35厘米長的雨傘，建議有需要自備「縮骨遮」。

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