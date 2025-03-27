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混沌少年時｜15歲天才童星被譽為里安納度接班人　Owen Cooper基層出身獲護士母發掘表演天賦

育兒資訊

撰文： 李綉珊

發布時間： 57 分鐘前

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熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

《混沌少年時》（Adolescence）15歲天才童星獲護士母親發掘表演天賦，被譽為「百年難得一見演技奇才」。

【混沌少年時/青少年犯罪心理/青春期】華人社會瀰漫著「贏在起跑線」的氛圍，英國沃靈頓（Warrington）一位護士媽媽卻用截然不同的方式，養出了2025年最耀眼的新星。Netflix迷你劇《混沌少年時》（Adolescence）主角，15歲的Owen Cooper出身基層夢想本為足球員，獲護士母親發掘表演天賦，每週風雨無阻的接送，成就他的演藝夢想。

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混沌少年時Adolescence｜演技精湛一致贊同

Netflix迷你劇《混沌少年時》自3月13日上架後，全球觀眾都被那個在鏡頭前嘶吼的英國少年震懾。誰能想到，飾演問題少年Jamie的Owen Cooper，竟是首次演戲的素人？難怪他被譽為「百年難得一見的演戲奇才」。

當觀眾稱讚他是「里安納度狄卡比奧接班人」時，Owen Cooper笑說他崇拜的正是里安納度《華爾街狼人》裡那種癲狂的爆發力、《不赦島》中精密如鐘錶的心理戲，及《教父》裡白蘭度的沉默與迪尼路在《的士司機》中的危險氣質。

全劇4集均採用「一鏡到底」拍攝，這位來自Warrington的足球小子，僅用兩週熟讀劇本，還背下平均每集長達35頁的對白。背到「就嚟癲咗」的Owen，在第3集面對心理醫生中聲帶撕裂的演出，因每集都需要花費一星期去拍攝，難免聲帶受損，甚至不斷咳嗽，最終被導演Philip Barantini保留那些夾雜咳嗽的哭喊，意外成就了年度最真實的表演時刻。

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混沌少年時Adolescence｜藍領家庭的明星養成記

2009年出生於英國工業小鎮Warrington，Owen家庭背景來得相當平凡：IT工程師父親、護士母親Noreen，兩個哥哥都是電工。這個典型的藍領家庭，最初培養Owen的方向是足球，他更曾是Warrington Rylands FC U15隊的明日之星。

但細心Noreen發現，兒子每週最期待，其實是那堂需要開車1小時往返曼城的戲劇課。「雖然英超球員賺更多，但他排戲時眼神是發光」，這位堅持親自接送兒子的母親，無意間改寫了英國影壇的歷史。

混沌少年時Adolescence｜偶像是蜘蛛俠Tom Holland

與很多英國少年一樣，Owen床頭貼著「蜘蛛俠」Tom Holland海報。2012年《海嘯奇蹟》（The Impossible）裡那個在海嘯中掙扎的少年，燃點了他的演員夢，報讀The Drama MOB，意外吸引到《混沌少年時》導演青睞。當Owen在《混沌少年時》選角現場重現《海嘯奇蹟》經典片段時，導演當場拍板：「我要的就是這種未經打磨的原始能量！」

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混沌少年時Adolescence｜即將與奧斯卡女星合作

劇集上線後，Warrington居民驚喜發現，超市裡那個買牛奶的高瘦男孩，突然成了熱搜演員，更驚喜的是，憑《花漾女子》（Promising Young Woman）橫掃奧斯卡Emerald Fennell，竟親自致電邀他參演新版《咆哮山莊》（Wuthering Heights）——與瑪格羅比（Margot Robbie）對戲的機會，讓這個仍會為足球輸波而哭鬧的少年，連夜重讀了Brontë原著。「我還是會同阿哥們一齊燒烤，只不過多了份要背台詞功課」，Owen笑著展示手機裡與Jacob Elordi的合照。

混沌少年時Adolescence｜沒有虎媽式趨谷

在Owen成名故事裡，母親Noreen角色令人動容。沒有虎媽式的強迫，沒有功利計算，只因為兒子排戲時「成個人會發光」，這位輪班制的護士，在疲憊的醫護工作後，堅持風雨無阻的接送。「不少家長經常說沒有時間陪仔女追夢，但看著Owen排戲的自信樣，一切都值得。」Noreen的育兒哲學，或許正是對當代「興趣班軍備競賽」的最溫柔反駁。

混沌少年時Adolescence｜真實，是最奢侈的演技

在這個過度包裝的時代，Owen Cooper故事像一場即興演出——沒有精心的排練，往往比完美設計更打動人心。正如導演所說：「我們找的不是演員，而是一個活生生的少年。」而這個少年背後，是無數平凡家庭正在上演、不平凡的堅持。

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