  • 24°C
香港時間：2025326日 (三) 21:05

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英語教師｜教育局推新津貼聘請NET及教學助理　各間中學每年可獲100萬元

港聞

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

教育局新增「以英語為母語的英語教師津貼」，讓中小學聘請NET和以英語為母語的教學助理。（資料圖片）

「以英語為母語的英語教師」（NET）計劃推行多年，教育局計劃2025/26學年起調整措施，新增「以英語為母語的英語教師津貼」，每學年分別向參與的中小學，分別發放90萬元和100萬元津貼。津貼除了用作聘請NET，亦可用作聘請以英語為母語的英語教學助理。

教育局昨日（25日）向立法會教育事務委員會提交文件，交代NET計劃推行情況，以及下學年推行「英語教師津貼」新措施的內容。教育局表示，本學年（2024/25學年）在小學及中學分別有470名和380名NET，學界有意見認為，教育局應加強計劃管理、增加資源調配彈性。

小學津貼額90萬元

教育局計劃在下學年起推出「以英語為母語的英語教師津貼」，教育局表示學校在現有NET約滿時，或服務供應商屆滿時，保留現有NET職位，或領取新設的津貼。津貼每年向合資格的小學和中學分別發放90萬元和100萬元津貼，除了用作聘請NET，亦可將津貼餘款用作聘請「以英語為母語的英語教學助理」。

透過津貼聘請的NET需要持有本港大學的學士學位或同等學歷，亦要持有教育文憑、至少證書級別的「教授英語為外語」、「教授英語為第二語言」資格或同等資歷，同時要在IELTS取得至少7.5分成績，以及在口語部分達至少7.5分。教育局表示，學校可保留12個月津貼額的30%，多於30%的餘款會在學年結束時被全數收回。

若學校選擇保留現有NET職位，學校可選擇保留目前聘用的NET或聘請其他學校轉任的NET，教育局會提高下學年起新入職的NET資歷要求，新入職的NET應持有本港大學英國語文相關的學士學位或同等學歷，或本港大學的學士學位，並同時持有主修英國語文或相關學科的高級學位，或同等學歷。新入職的NET亦要持有主修英國語文的教育文憑或同等師訓資歷，以及具備至少證書級別的「教授英語為外語」或「教授英語為第二語言」資格，或同等資歷。

取消新入職NET留任獎勵

新入職的NET亦不會再有留任獎勵，但教育局會繼續提供約滿酬金。新的約滿酬金分為兩級制，首兩份合約的合約期完結後，若教師表現良好，可獲相當於基本薪金總額的10%為酬金；完成兩份合約後繼續服務的NET，若教師在服務首三年內完成新入職培訓要求，而且表現良好，可在每份合約期結束後，獲得相當於基本薪金總額15%的約滿酬金。

教育局表示，近年中小學NET的離職率持續下降，小學離職率由2021/22學年18%下跌至2023/24學年8%，中學的離職率亦由2021/22學年16%下跌至6%，因此考慮將留任獎勵和約滿酬金合併。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

中學 IELTS 小學 教育局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

食物中毒｜男子用隔夜飯煮炒飯器官衰竭入ICU　4類食物不宜放過夜
食物中毒｜男子用隔夜飯煮炒飯器官衰竭入ICU　4類食物不宜放過夜
半山家教｜到半山過億獨立屋家庭做家教　港女細數家庭3大問題： 再高offer我都唔會教
半山家教｜到半山過億獨立屋家庭做家教　港女細數家庭3大問題： 再高offer我都唔會教
香港小姐︱朱晨麗大方回應樣貌「不斷進化」批評　初出道被封「翻版陳法拉」令本尊不滿
香港小姐︱朱晨麗大方回應樣貌「不斷進化」批評　初出道被封「翻版陳法拉」令本尊不滿
罕見病｜李子雄兒子患妥瑞症　媽媽心疼哽咽：完全不受控制抽動
罕見病｜李子雄兒子患妥瑞症　媽媽心疼哽咽：完全不受控制抽動
公院收費改革｜急症室明年起加價至$400住院$300　公立醫院新收費一覽【 附急症室輪候時間】
公院收費改革｜急症室明年起加價至$400住院$300　公立醫院新收費一覽【 附急症室輪候時間】