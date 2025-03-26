英語教師｜教育局推新津貼聘請NET及教學助理　各間中學每年可獲100萬元

▲ 教育局新增「以英語為母語的英語教師津貼」，讓中小學聘請NET和以英語為母語的教學助理。（資料圖片）

「以英語為母語的英語教師」（NET）計劃推行多年，教育局計劃2025/26學年起調整措施，新增「以英語為母語的英語教師津貼」，每學年分別向參與的中小學，分別發放90萬元和100萬元津貼。津貼除了用作聘請NET，亦可用作聘請以英語為母語的英語教學助理。

教育局昨日（25日）向立法會教育事務委員會提交文件，交代NET計劃推行情況，以及下學年推行「英語教師津貼」新措施的內容。教育局表示，本學年（2024/25學年）在小學及中學分別有470名和380名NET，學界有意見認為，教育局應加強計劃管理、增加資源調配彈性。

小學津貼額90萬元

教育局計劃在下學年起推出「以英語為母語的英語教師津貼」，教育局表示學校在現有NET約滿時，或服務供應商屆滿時，保留現有NET職位，或領取新設的津貼。津貼每年向合資格的小學和中學分別發放90萬元和100萬元津貼，除了用作聘請NET，亦可將津貼餘款用作聘請「以英語為母語的英語教學助理」。

透過津貼聘請的NET需要持有本港大學的學士學位或同等學歷，亦要持有教育文憑、至少證書級別的「教授英語為外語」、「教授英語為第二語言」資格或同等資歷，同時要在IELTS取得至少7.5分成績，以及在口語部分達至少7.5分。教育局表示，學校可保留12個月津貼額的30%，多於30%的餘款會在學年結束時被全數收回。

若學校選擇保留現有NET職位，學校可選擇保留目前聘用的NET或聘請其他學校轉任的NET，教育局會提高下學年起新入職的NET資歷要求，新入職的NET應持有本港大學英國語文相關的學士學位或同等學歷，或本港大學的學士學位，並同時持有主修英國語文或相關學科的高級學位，或同等學歷。新入職的NET亦要持有主修英國語文的教育文憑或同等師訓資歷，以及具備至少證書級別的「教授英語為外語」或「教授英語為第二語言」資格，或同等資歷。

取消新入職NET留任獎勵

新入職的NET亦不會再有留任獎勵，但教育局會繼續提供約滿酬金。新的約滿酬金分為兩級制，首兩份合約的合約期完結後，若教師表現良好，可獲相當於基本薪金總額的10%為酬金；完成兩份合約後繼續服務的NET，若教師在服務首三年內完成新入職培訓要求，而且表現良好，可在每份合約期結束後，獲得相當於基本薪金總額15%的約滿酬金。

教育局表示，近年中小學NET的離職率持續下降，小學離職率由2021/22學年18%下跌至2023/24學年8%，中學的離職率亦由2021/22學年16%下跌至6%，因此考慮將留任獎勵和約滿酬金合併。

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