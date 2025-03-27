  • 26°C
香港時間：2025327日 (四) 19:08

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

金融發展｜編制《香港資本市場發展白皮書》　中聯辦祁斌：港府已成立專項工作組

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 50 分鐘前

最後更新： 38 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

中聯辦副主任祁斌。（資料圖片）

中聯辦副主任祁斌表示，搞好香港金融，關鍵要把資本市場發展好，因這不僅對鞏固提升香港國際金融中心地位至關重要，也是帶動消費、財政、科技、房地產等方面的重要抓手。

在博鰲亞洲論壇分論壇上，被問到中央政府和特區政府有何具體舉措保持香港金融穩定時。祁斌說，當前最重要的就是鞏固市場良好態勢，採取有效措施促進市場可持續發展。祁斌提出四建議：

一：編制發布《香港資本市場發展白皮書》，為市場提供中長期預期。祁斌透露，港府已於近期成立專項工作組，歡迎專家積極建言獻策。

二：加快推動香港資本市場與高科技企業結合，打造「中國硅谷」。祁斌指出，要激發企業家精神，幫助科技企業融資發展、走向世界，推動更多科創成果轉化為生產力，在未來成長為全球領先科技企業。

祁斌：近期港股迅速上漲  需密切關注市場風險

三：加強市場監管和風險檢測應對，優化內地和香港金融監管協調機制，促進港澳和A股市場良性互動、協同成長。

祁斌提醒，近期港股迅速上漲，交易型資金已迅速回流，需密切關注市場風險，跟蹤研判美聯儲貨幣政策變化、地緣政治形勢等重要風險因素。祁斌又說，互聯互通仍在不斷深化，有大量兩地金融監管相關的事務需協調。

金融與產業合作峰會 打造香港版「達沃斯論壇」

四：在港舉辦「香港全球金融與產業合作峰會」，打造全球產業合作高地。祁斌說，峰會可吸引國際和國內數千名企業領袖參加，充分利用香港內外聯通優勢，推進產業鏈供應鏈國際合作，打造香港版「達沃斯論壇」。亦有助引導國際國內企業在港落地項目。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

人事變動｜國務院任命中投公司前副總經理祁斌為中聯辦副主任
16:47 2024/11/13
人事變動｜國務院任命中投公司前副總經理祁斌為中聯辦副主任
大灣區發展｜中聯辦祁斌對大灣區上市公司提四點建議　冀加大生命健康、AI等研發投入
16:28 2024/11/25
大灣區發展｜中聯辦祁斌對大灣區上市公司提四點建議　冀加大生命健康、AI等研發投入
金融中心｜中聯辦祁斌：香港市場監管等仍有不足之處　促對標全球最高標準改進
15:03 2025/01/15
金融中心｜中聯辦祁斌：香港市場監管等仍有不足之處　促對標全球最高標準改進

你可能感興趣

人事變動｜國務院任命中投公司前副總經理祁斌為中聯辦副主任
16:47 2024/11/13
人事變動｜國務院任命中投公司前副總經理祁斌為中聯辦副主任
大灣區發展｜中聯辦祁斌對大灣區上市公司提四點建議　冀加大生命健康、AI等研發投入
16:28 2024/11/25
大灣區發展｜中聯辦祁斌對大灣區上市公司提四點建議　冀加大生命健康、AI等研發投入
金融中心｜中聯辦祁斌：香港市場監管等仍有不足之處　促對標全球最高標準改進
15:03 2025/01/15
金融中心｜中聯辦祁斌：香港市場監管等仍有不足之處　促對標全球最高標準改進
一國兩制 財政政策 國際金融中心 中聯辦 互聯互通 金融 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（03月27日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月27日 時間16:05）
妥瑞症｜65歲李子雄兒子患妥瑞症及食物不耐症　嫩妻親製1物成功舒緩愛兒病情【附妥瑞症症狀】
妥瑞症｜65歲李子雄兒子患妥瑞症及食物不耐症　嫩妻親製1物成功舒緩愛兒病情【附妥瑞症症狀】
張慧儀真情︱激動回應遭影射劈腿六富豪生私生子　張慧儀憶當年被盧慶輝狠飛：好好的經歷
張慧儀真情︱激動回應遭影射劈腿六富豪生私生子　張慧儀憶當年被盧慶輝狠飛：好好的經歷
金秀賢金賽綸｜家屬召開記者會公開金秀賢訊息截圖　金賽綸求情未果後自殘照片曝光
金秀賢金賽綸｜家屬召開記者會公開金秀賢訊息截圖　金賽綸求情未果後自殘照片曝光
東張西望丨做私家大腸鏡檢查　疑「照爆腸」　港女劇痛入急症需切腸掛便袋
東張西望丨做私家大腸鏡檢查　疑「照爆腸」　港女劇痛入急症需切腸掛便袋