金融發展｜編制《香港資本市場發展白皮書》　中聯辦祁斌：港府已成立專項工作組

▲ 中聯辦副主任祁斌。（資料圖片）

中聯辦副主任祁斌表示，搞好香港金融，關鍵要把資本市場發展好，因這不僅對鞏固提升香港國際金融中心地位至關重要，也是帶動消費、財政、科技、房地產等方面的重要抓手。

在博鰲亞洲論壇分論壇上，被問到中央政府和特區政府有何具體舉措保持香港金融穩定時。祁斌說，當前最重要的就是鞏固市場良好態勢，採取有效措施促進市場可持續發展。祁斌提出四建議：

一：編制發布《香港資本市場發展白皮書》，為市場提供中長期預期。祁斌透露，港府已於近期成立專項工作組，歡迎專家積極建言獻策。

二：加快推動香港資本市場與高科技企業結合，打造「中國硅谷」。祁斌指出，要激發企業家精神，幫助科技企業融資發展、走向世界，推動更多科創成果轉化為生產力，在未來成長為全球領先科技企業。

祁斌：近期港股迅速上漲 需密切關注市場風險

三：加強市場監管和風險檢測應對，優化內地和香港金融監管協調機制，促進港澳和A股市場良性互動、協同成長。

祁斌提醒，近期港股迅速上漲，交易型資金已迅速回流，需密切關注市場風險，跟蹤研判美聯儲貨幣政策變化、地緣政治形勢等重要風險因素。祁斌又說，互聯互通仍在不斷深化，有大量兩地金融監管相關的事務需協調。

金融與產業合作峰會 打造香港版「達沃斯論壇」

四：在港舉辦「香港全球金融與產業合作峰會」，打造全球產業合作高地。祁斌說，峰會可吸引國際和國內數千名企業領袖參加，充分利用香港內外聯通優勢，推進產業鏈供應鏈國際合作，打造香港版「達沃斯論壇」。亦有助引導國際國內企業在港落地項目。

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