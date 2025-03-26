公立醫院收費調整｜封頂與收費豁免病人該如何選擇？　當局提供建議 【附申請所需時間】

▲ 醫管局再講解將於明年實施的新收費減免機制。(陳展棋攝)

醫管局昨舉行記者會，解釋新收費安排下豁免收費機制。總行政經理（專職醫療）潘綺紅表示，年底會於「HA GO」推出功能，讓市民可以查閱豁免機制申請進度，而待新收費推出後，就可直接於程式上申請豁免，費用減免「原則上即時批核」。

當局曾表示醫療費用減免與封頂機制，申請者大致不重疊。被問到病人應如何二擇其一，潘綺紅指病人理應「唔使揀」，如受惠於全免資助，就毋須考慮「封頂」機制，如半免的費用減免機制，仍需「比少少（開支）」，亦應即時先享有豁免優惠，剩下的開支則可用作計算是否符合封頂機制。

潘綺紅表示，醫療費用減免「原則上即時批核」，至於撒馬利亞基金預料需要7至10日時間。新安排下，申請醫療費用減免上，有效期方面亦由原本12個月延長至18 個月，亦放寬涵蓋減免資格、審批流程與文件要求，例如65歲以下病人如已獲批有限期醫療費用減免，日後使用普通科門診亦毋須再次申請，只需簽署聲明。

本港現時僅約有 800 名醫務社工，多次被問到是否會增加人手，潘綺紅表示難以預計申請人數，她解釋雖然新增申請可能增加，但實際上不少病人未必使用醫管局服務，並會持續監察申請趨勢。

新醫療收費減免機制擴闊涵蓋範圍，其中入息限額會改用家庭住戶入息中位數作基準，由現時上限75%，提升至100%，而一人家庭則提升入息中位數的150%，資產限額則改用申請公屋的資產限額。

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