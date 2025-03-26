公立醫院收費調整｜盧寵茂多次強調收費調整「合理」　市民不受落批加價離譜

▲ 市民謝先生。(陳展棋攝)

公立醫院明年元旦起實施新收費安排，加幅增加各界迴響，多次強調政府仍承擔公營醫療系統高額的共付額，認為加幅屬「合理」。不過普羅大眾對盧寵茂講法並不受落，多名市民均認為加幅太高。

7旬梁婆婆早前因肝病及肺積水入院，因病引發血糖波動，先後於廣華及九龍醫院住院十多日，住院使費達到3千元，連同照肝，花費達4千元，「如果加價唔夠膽入（院）㗎啦，病唔起，唔睇㗎啦。」

梁婆婆指，老人家從來不會濫用，對長者而言要申請收費豁免十分困難，「社會就係好現實、殘酷，對社會無貢獻，無謂浪費政府錢，唯有結束生命」。梁婆婆兒子表示，尚要再看是否豁免安排。

「係要收 但唔係收得咁貴」

政府表明新收費安排下，為配合基層醫療，門診的資助額會較住院少。市民謝先生到廣華醫院為家中長者取藥，指一般長者年紀大間中需要入院，「係要收，但唔係收得咁貴，一加加幾倍」，亦指今次加費中門診加幅離譜，「專科加到250蚊，睇幾樣已經成千蚊；普通科日門診45蚊加至150元，『好離譜』」。他批評盧寵茂為政績加價，而公營醫療愈做愈差。

梁小姐亦認為加幅太多，認為即使是「共付」亦希望市民負擔開支不要太多，「有時普通腸胃科、內科、check下做檢查，都話要加，同出面（私家）睇齊咁，我就覺得唔使加咁多。呢到幾百、個到幾百，內科又一個、骨科又一個、皮膚科又一個，都幾『係嘢』」。

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