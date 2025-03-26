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公立醫院收費調整｜自費藥「封頂」落空　盧寵茂：資源緊絀不可行

港聞

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

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公院新收費明年元旦實施，政府稱封頂機制在內措施為市民減負擔。翻查去年醫衞局局長盧寵茂接受本報訪問時，曾指自費藥物很貴欲幫助病人，300人每年花費40萬元購買自費藥，指會研究方案，但公布措施僅擴闊撒瑪利亞基金安全網，盧寵茂昨承認資源緊絀下封頂不可行。

公立醫院新收費周二公布，急症室、門診及住院收費齊加。當局指會向市民提供封頂機制，所有市民如自費藥械以外每年醫療開支逾萬元，就能作出支援。發言人稱，由於已擴闊撒瑪利亞基金，因此封頂機制沒有包括自費藥物。

不過回顧去年6月盧寵茂接受本報訪問，當時已經有提及封頂機制。盧寵茂當時指，300人每年花費40萬元購買自費藥，指「藥費加加埋埋都唔少」，正研究如何幫助自費藥病人，亦研究是否有空間幫助重症病人封頂，他當時指「需要全盤檢討」。

目前有慈善機構社區藥房提供癌症藥封頂機制，不過最新公布方案中，封頂機制不包括需用自費藥開支，僅擴闊撒瑪利亞基金安全網。昨日醫衞界議員林哲玄再建議封頂機制應包括自費藥。盧寵茂昨回應外界建議時指，醫療技術日新月異，嶄新的藥械及治療技術十分昂貴，在現時公營醫療資源緊絀的情況下，劃一為所有相關項目收費封頂未必切實可行。

林哲玄亦指，擔心封頂下長期住院病人開支會較入住政府買位的安老院舍低，或出現漏洞，令人濫用醫院資源，認為收費封頂提供很壞誘因，「送進安老院舍，就算政府買位也要一千多兩千元一個月，一年下來要兩萬元，那不如放在醫院。」林哲玄指加價雖然幅度較大，但政府仍補貼大部分開支，未來仍需繼續加強支援市民回歸社區就醫。

當局周二指為防機制被濫用，例如部分市民認為住院較老人院開支更便宜，申請須經醫務社工判斷。盧寵茂昨亦指，要求申請的主要目標是防止濫用，稱會在申請過程中評估病人的臨床狀況，如病人適合出院，就不會接受相關申請。不過醫管局總行政經理潘綺紅回應時則指，「一萬蚊我可以好肯定不是由社工操作」，又指封頂機制屬方向性建議。

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林哲玄 醫務衞生局 盧寵茂 公立醫院

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