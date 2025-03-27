李蘊離婚︱遭質疑濫用公屋兼疑曾背叛前夫　李蘊凌晨發文回應負面新聞： 我都係咁話

▲ 李蘊凌晨發文回應爆離婚後面對種種猜測的心情。

【李蘊 / 李蘊老公 / 李蘊前夫 / 宅男女神】現年33歲李蘊（Renee）在2015年嫁內地金融才俊羅章冠（David），三年抱兩，婚後誕下一女一子。可是在前日（3月25日），李蘊卻爆出原來在兩年前已經離婚，回復單身的她表示會自力更生，努力工作。

可是，有網民翻看李蘊前夫羅章冠的個人社交平台發現早在2022年，羅章冠似乎早已透露夫婦二人感情生變，當年他曾在社交平台提到被背叛，更直指人性自私、任性、不負責任和冷血無情。

同時，羅章冠曾寫道：「人和人剛認識的時候最好，熱情又虛偽，新鮮又浪漫。」之後再補充指：「直播裡面的大哥們，特別是榜一榜二榜三那些」

巧合地，李蘊以直播主身分在娛樂平台「17LIVE」唱歌，「宅男女神」的她每次都吸引大批粉絲捧場，更有不少支持者「課金」，，每次開直約3小時，估計每月收入最少4萬港元，羅章冠發似文似指李蘊。

李蘊離婚︱李蘊前夫IG疑3年前透露離婚原因 羅章冠無奈發文：被欺騙被背叛被傷害

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李蘊離婚︱ 被質疑「屈蛇」住公屋

另外，因為李蘊早前被拍到回娘家在觀塘公屋，香港廣州兩地走的她表示回港便住娘家，娼曾回覆傳媒稱：「冇理由有屋企唔返，住酒店㗎嘛，而家香港租金又咁貴。」

可是，由此被網民質疑她已搬離公屋10年，戶籍應早已「除名」，懷疑有人違反租約規定「屈蛇」。

根據房署的租約條款，非公屋戶籍人士如被發現「屈蛇」，有可能被終止租約並要求遷出單位，如涉及金錢利益，更有可能被罰款及判監。

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李蘊離婚︱ 凌晨發文回應網民

至於成為近日網上熱話人物的李蘊，在被爆出離婚當日曾在個人IG以限時動態發文貼上自己填詞兼主唱歌曲《百合匙人生》。此歌是比喻人生如百合匙，需要通過不同門檻，打開不同的人生路。

可是到之後，李蘊前夫過往暗示被背叛的發文遭網民發現，然後成熱討並且令部份網民開始對她有所批評。而李蘊在今日（3月37日）凌晨，於個人社交平台以限時動態發文，寫道：

娛樂新聞 無關死亡 有花生俾大家食下 其實都唔錯 睇人PK最開心㗎啦 我都係咁話 多謝所有朋友們記者們客戶們關心

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