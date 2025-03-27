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開倉優惠｜眼鏡88名牌眼鏡開倉勁減　Emporio Armani/GUCCI/HUGO BOSS低至$100起　仲有$1福袋限量發售

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 32 分鐘前

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熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

眼鏡88即日起至3月31日，於九龍灣康大電業大廈進行盤點清貨優惠。

【國際名牌眼鏡/眼鏡88/開倉清貨】眼鏡88名牌眼鏡即日起至3月31日九龍灣開倉清貨，逾50個國際名牌精選鏡架及太陽眼鏡，包括Chloé、Giorgio Armani、GUCCI、Ray-Ban等，款式超過500款，優惠價低至$100起。另外，還有限量$1換購福袋，即看下文了解開倉日期、地址！

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眼鏡88開倉｜三大必搶亮點

眼鏡88即日起至3月31日，於九龍灣康大電業大廈進行盤點清貨優惠，逾50個國際品牌精選鏡架及太陽眼鏡，包括Emporio Armani、GUCCI、HUGO BOSS、MONOQOOL、MUST byGRAFIX、New Balance、Nike、Oakley、Polaroid、VEDI VERO、WAZA及ZEISS等，款式超過500款，名牌太陽眼鏡100元起，名牌鏡架200元起，時尚腕錶400元起。

另外，由即日起購買鏡架或太陽眼鏡滿200元，即可加1元換購福袋，包括有鏡架或太陽眼鏡一副，每日限量，售完即止！

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開倉詳情
日期：即日起至3月31日
時間：

星期一至五10:30-19:00

星期六、日10:00-18:30

地址：九龍灣宏照道17號康大電業大廈4樓C室

更多優惠資訊：

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