外賣悲劇｜外賣咖啡倒瀉半杯匙餐具變彎　港男崩潰大呻：食個飯都唔安樂

▲ 外賣咖啡倒瀉半杯匙餐具變彎，港男崩潰大呻：食個飯都唔安樂。

【外賣 / 配送 / 食品包裝】外賣食品因需要配送，路上難免顛簸，如若餐廳店員未能妥善包裝外賣，或遇到「暴力」運送的外賣員，外賣可能難以「完好無缺」送至食客手中。

近日，有港男在Facebook「香港茶餐廳及美食關注」群組發帖，指日前拿到外賣食品，發現點叫的咖啡有半杯已倒瀉在外賣袋中，而餐具已經彎折變形至難以使用，見此他崩潰大呻：食個飯都唔安樂。

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外賣悲劇｜外賣咖啡倒瀉半杯匙餐具變彎

樓主描述稱，當日他點叫外賣上門，收到食品並打開保溫袋後，發現咖啡已倒瀉半杯，袋中浸滿咖啡；他還未開始用餐，料是餐廳配對紙匙羹已經彎折至無法使用；據圖片可見，保溫袋中浸滿咖啡，打包盒上亦有液體；而紙匙羹手柄向後彎折。

樓主見狀，相信十分崩潰，遂爆粗怒罵：「真的X你阿媽個X……做香港人真係好X辛苦，食個飯都唔安樂。」

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外賣悲劇｜網民：遇到暴力快遞

網民看過圖片後，紛紛表示亦稱遇見類似情況，能夠理解樓主的憤怒，「完全明白，上次叫外賣個紙碗穿咗」、「完全明白晒你的心情，心同感受」、「遇到暴力快遞」、「俾我就退啦，少一半」、「倒瀉過的唔好食呀」、「笑死，呢個係紙片嚟㗎」。

不少網民指為確保食品「安全」，建議堂食或外賣自取，「外賣自取吧，即場驗收，有不滿即場投訴換貨」、「未用外賣團隊服務之前，茶餐廳外賣員能確保餐飲完整無損地送到」、「係咁㗎啦，唔啱自己落街買」、「香港食飯咁方便，懶惰的後果」。

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