Donki壽司｜Donki鮮選壽司放題突改限量供應　開店2小時已額滿網民鬧爆：想做放題又怕蝕

▲ Donki鮮選壽司放題突改限量供應，開店2小時已額滿遭網民鬧爆。

本港餐飲業陷入寒冬，曾在港擁有多間分店的Donki鮮選壽司，亦難獨善其身，分店數目縮減至1間。Donki鮮選壽司近日推出$280壽司放題救市，吸引一眾食客蜂擁而至。怎料餐廳日前突將放題改為限量供應，有食客到訪卻被職員告知滿額，亦有成功入座的食客怒轟「要乜冇乜，等運到咁」。

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Donki鮮選壽司｜$280放題任食壽司刺身

位於荃灣海之戀商場、全港最後一間Donki鮮選壽司,早前推出120分鐘壽司放題，無限任食壽司如甜蝦、三文魚、吞拿魚等，亦有大拖羅、海膽、帶子、生蠔等刺身，成人價為$280，而小童及長者為$150。此外，餐廳亦推出限時120分鐘任食螃蟹加壽司放題，成人價$480，小童及長者只需$250，價錢相當吸引，另外加$100，即可無限暢飲啤酒及威士忌梳打。

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有網民在社交平台Threads分享經驗，指「大拖羅、海膽、帶子、甜蝦、三文魚任食，280蚊嚟講係唔錯，最緊要坐得舒服，食咗過30碟飽到傻」，他更稱「大拖羅仲食咗幾轉」、「熟食唔夠放題多，但刺身質素好過放題，可以一試」、「甜蝦帶子最正，拖羅海膽三文魚放題嚟講都算幾好」。亦有人表示價錢「抵過去酒店排幾次先食得幾碟刺身啦」，有網民附和稱「好食，連海膽都任食」。

Donki鮮選壽司｜放題突改限量供應

帖文一出吸引食客蜂擁而至，未料放題推出數天已由好評變負評，不少網民稱餐廳突將放題變為限量供應，餐廳在店外張貼告示，稱由於人手短缺，為維持食品和服務質素，放題將改為限量供應，先到先得售完即止。

有網民表示自己已山長水遠到店想一嚐滋味，怎料被職員告知「滿額」，亦有網民稱自己12點前往，當時店舖只營業2小時，卻稱「滿額」暫停供應。

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Donki鮮選壽司｜網民：想做放題又怕被食蝕

有網民分享，職員表示「一日得8個名額」。即使能成功入座，亦大呼「中伏」，稱「2個鐘淨係上得10舊壽司都冇已經夠時間冇得叫，好心做唔切就唔好做放題 」、「食唔到，好過食到，而家食緊，要乜冇乜，等運到咁」。

對於餐廳突改限量供應，網民怒罵「縮完料又出餐慢 」，亦有網民引述職員稱「今日收銀姐姐話，當日做唔做到放題、做到幾多枱、幾點開始做要睇師傅喎，真心O咀」，更有網民炮轟「想做放題又怕被食蝕⋯執咗佢算啦」、「其實又要想靠放題翻身，但又無本事接客，其實 Donki 自己有冇諗過究竟你自己想點，我放工時都特登行過去望下，個陣都有幾個客係度鬧門口，門口嘅真係做戰靶」。

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