凍齡港姐｜前港姐亞軍李嘉慧拉頭馬著短裙曬長腿　嫁59億富商後狀態更勝當年

▲ 前港姐亞軍李嘉慧拉頭馬著短裙曬長腿，嫁59億富商後狀態更勝當年。

【香港小姐/李嘉慧】1995年香港小姐亞軍兼「最上鏡小姐」李嘉慧，自2005年嫁給馬來西亞富商任偉成後便淡出娛樂圈，專心相夫教女。日前，她與丈夫罕見現身沙田馬場拉頭馬，同場還有視后胡定欣及「TVB咪神」高海寧。49歲的李嘉慧狀態極佳，身穿短裙大曬長腿，氣質出眾，成為全場焦點！

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港姐亞軍李嘉慧｜舉手投足盡顯港姐優雅氣質

1995年港姐亞軍李嘉慧近年雖淡出幕前，但一舉一動仍備受關注。日前她與馬來西亞富商丈夫任偉成罕見現身沙田馬場，為勝出賽馬「包裝天將」拉頭馬，但據知二人並非馬主，可能是富豪馬主的朋友，而同場拉頭馬的還有胡定欣與高海寧。

高海寧在IG上載當日合照，在旁的李嘉慧身穿西裝、短裙，露出一雙大長腿，肌膚緊緻透亮，舉手投足盡顯港姐優雅氣質，與小10歲的高海寧（38歲）同框毫不遜色，更被指氣質壓過42歲的胡定欣，被網友封為「最美豪門太太」。

港姐亞軍李嘉慧｜年近50仍似少女

李嘉慧雖然已是三女之母，但保養得宜，肌膚緊緻透亮、身材窈窕，在高海寧IG曬出的合照中，在旁的李嘉慧以米色西裝外套搭配短裙，露出一雙修長美腿，完全看不出真實年齡，舉手投足盡顯港姐優雅氣質，與小10歲的高海寧（38歲）同框毫不遜色，更被指氣質壓過42歲的胡定欣，被網友封為「最美豪門太太」。網友紛紛驚嘆：「這狀態說是30歲都有人信！」、「果然真美人經得起時間考驗！」

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港姐亞軍李嘉慧｜59億豪門生活曝光 低調幸福

李嘉慧擁有四分之一馬來西亞血統，參選香港小姐入行，同屆佳麗包括楊婉儀、周婉儀、張潔蓮、陳霽平等。李嘉慧出道後沒有在影視圈逗留發展太久，只拍過郭富城、金城武、陳慧琳主演的電影《安娜瑪德蓮娜》，不過戲份不多。李嘉慧後來在慧妍雅集認識到同樣是香港小姐出身的名模翁慧德，經對方介紹下成為模特兒，曾為不少活動及時裝騷行catwalk。

李嘉慧與馬來西亞富商任偉成結婚後淡出娛樂圈，隨後更誕下3女兒Valerie、Sylvia和Viola，生活幸福美滿。雖然貴為豪門太太，但李嘉慧並未完全退隱，於丈夫旗下戶外廣告公司、曾市值高達59億港元「奧傳思維」公司負責美術設計工作。

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港姐亞軍李嘉慧｜女兒遺傳超模基因

李嘉慧的三名女兒均遺傳了媽媽的優良基因，尤其是15歲長女Valerie，身高已接近5呎10吋的媽媽，手長腳長，身形比例極佳，被外界看好未來可繼承媽媽的模特兒事業。早前李嘉慧被拍到帶女兒逛街，母女同框宛如姐妹，可見她的凍齡功力非同一般！

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