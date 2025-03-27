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公院收費改革︱增加收費冀體現能者共付　崔俊明：「4周」只屬藥費計算單位

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 43 分鐘前

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醫管局總藥劑師崔俊明指，4星期為藥費計算單位，市民毋須每4星期配藥一次。（資料圖片）

政府公布公營醫療服務收費改革方案，普通科及專科門診的藥物收費將會上調。醫管局總藥劑師崔俊明表示，現時藥費資助率達92%，希望日後擴大安全網，病人分擔部分費用，以資助危急病人。他又重申，4星期為藥費計算單位，配藥量仍以24周為上限，市民毋須每4星期配藥一次。

崔俊明今早（27日）在電台節目表示，普通科門診以往都是診金連藥物，改革後就以4個星期為一個單位，每項藥費收5元，但有「封頂」機制設全年收費上限一萬元，相信可以照顧到真正有經濟需要的病人。

他又澄清，最多處方4星期藥物的講法只是誤會，並非要病人於4個星期後再到醫院或診所配藥，否則同時會增加藥劑部的工作壓力；表示只是以4星期為一個藥費計算單位，而不足一個單位亦以一單位計算。他重申，病人並非要每4星期配藥一次，以一個病人8個月覆診一次為例，會分2次配藥，即首先是配24星期的藥，餘下的留待下次再取。

崔俊明解釋指，增加收費是希望能者共付及擴大安全網，更精準援助危重病人，強調不希望市民囤積太多藥物在家。

鄭志雄：冀體現輕症共付　鼓勵市民善用急症室

新方案下，急症室收費由180元上調至400元，第一類危殆及第二類危急病人豁免收費。醫管局新界東醫院聯網急症科顧問醫生鄭志雄在同一節目表示，現時急症室的病人中，次緊急及非緊急佔逾5成，希望能夠集中人手及資源，照顧較危重的病人，亦希望可以加快處理第三類的病人。

鄭志雄指，急症室收費上次調整是2017年，由100元加至180元，惟加費數年後非緊急病人量變化不大，相信市民已消化了加幅。他希望今次加費可以體現輕症共付，鼓勵市民善用急症室。他舉例指，現時有些輕症的市民，如傷風感冒、腸胃炎、甚至曾有生暗瘡的青少年，都會到急症室求診。

但他表示，目前難以估計新方案實施後，可以減少多少第四類及第五類病人，需要視乎市民反應，醫管局及政府亦會密切監察情況。

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