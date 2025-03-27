校園直擊丨教大邀請藝術家徐冰任訪問教授　開展藝術教育將學生作品送上太空

▲ 教大聘任內地當代藝術家徐冰（右二）為訪問教授，並宣布雙方共同合作《天地同框》太空藝術教育計劃。（教大提供）

為促進STEAM教育，香港教育大學聘任內地當代藝術家徐冰為訪問教授，雙方將合作《天地同框》太空藝術教育計劃，邀請教大學生和全港中學生透過動態影像創作，表達個人感受、經歷及世界觀。獲選的作品會上傳至徐冰「SCA-1號」藝術衛星上，呈現真正「天地同框」的藝術創作。

最新影片推介：

教大藝術教育︱徐冰教授國際上獲獎無數

徐冰教授生於重慶，於1981年畢業於中央美術學院並留校任教，1990 年以榮譽藝術家身分訪美，他在國際藝壇屢獲殊榮，包括美國麥克亞瑟「天才獎」、威爾士國際視覺藝術獎、全美版畫家協會「版畫藝術終身成就獎」等。

他是國際公認最有創造力的當代藝術家之一，作品糅合中國傳統文化和當代藝術，超越文化界限，開啓新的思想空間而受到廣泛關注和讚譽。

教大藝術教育︱徐冰教授將辦藝術講座工作坊

教大首次與本港學生參與太空藝術創作和實踐，透過動態影像創作，表達個人感受、經歷及世界觀。而獲選優秀作品更會上傳至徐冰「SCA-1號」藝術衛星上，呈現真正「天地同框」的藝術創作，而徐冰教授將會擔任訪問教授一年，他的工作室舉辦一系列的講座和工作坊，帶領參加者認識各種創新科技和影像創作工具，探索創新的藝術語言和表現手法，鼓勵大家跳出固有思維，將藝術觸覺延伸至藝術現場之外的社會現場，甚至外太空。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

徐教授希望，透過與香港學生分享藝術衛星的創作使用權，引領他們進入多維度的藝術思考和創作空間，探索自身與宇宙的關係，並促進文化交流與藝術教育發展。教大校長李子建說，教大是首個參與太空藝術創作平台《徐冰藝術衛星創作駐留項目》的香港學府。面對人工智能、大數據等新技術的挑戰與機遇，期待《天地同框》計劃結合藝術教育與科技創新教育，為學生提供獨特而豐富的學習機會。

【點擊校名，入TOPSchool搜尋器睇學校詳細資料、面試拆解、校長專訪、最新動向】

教大藝術教育︱教大設藝術展覽

而由教大主辦、徐冰工作室協辦的《天地同框‧序章》的展覽，即日起於教大圖書館舉行，開放予公眾參觀。展覽設置四個不同展區，展出徐冰教授的真跡作品，包括：《英文方塊字書法：藝術為人民》、《新英文方塊字書法：石頭裡的金子》、《天書》（首冊）、《地書立體書》。

《天地同框‧序章》展覽詳情 日期： 即日起至4月30日 地點： 香港教育大學蒙民偉圖書館 展覽內容： 藝術家簡介

徐冰藝術歷程及重點作品介紹

徐冰的太空藝術實踐

徐冰藝術衛星創作駐留項目 報名登記： 填妥登記表格後獲確認，以二維碼電郵入場。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】