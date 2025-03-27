流感｜冬季流感季節完結　防護中心：H1甲流為本季主流病毒株

▲ 衞生防護中心總監徐樂堅表示，本港流感數字下降，顯示冬季流感季節完結。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心宣布，本港流感數字呈下降趨勢，顯示冬季流感季節完結。中心指，最新呼吸道樣本中，季節性流感病毒陽性百分比和公立醫院相關入院率低於基線水平，加上每周學校及院舍流感樣疾病爆發數目回落至最近兩周平均12宗，各指標顯示，流感活躍程度處於低水平。

衞生防護中心總監徐樂堅表示，本港流感數字下降，當中呼吸道樣本陽性比率，由1月下旬至2月上旬高峰期的10.54%，回落至現時的2.3%。

徐樂堅指，今季本港主要流行的病毒株是甲型（H1）流感，與季節性疫苗病毒株吻合。對比新冠疫情前的2018/19年冬季流感季節，今季成人重症和死亡個案減少2成，兒童重症個案減少6成，相信與更多人接種流感疫苗有關。

流感季節期間，成人重症和死亡個案有488宗，330人死亡，66%沒有接種流感疫苗，78%患者有慢性病；兒童重症個案有10宗，當中7人沒有接種流感疫苗，2人有慢性病， 沒有兒童死亡個案。

徐樂堅又指，回顧本港由2010至2019年，當中有5年出現夏季流感季節，歷時6周至18周，主要流行的流感病毒為甲型H3。從數字統計看，本港今年夏季有一半機會出現流感季節。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】