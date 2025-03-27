  • 27°C
香港時間：2025327日 (四) 13:53

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

流感｜冬季流感季節完結　防護中心：H1甲流為本季主流病毒株

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

衞生防護中心總監徐樂堅表示，本港流感數字下降，顯示冬季流感季節完結。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心宣布，本港流感數字呈下降趨勢，顯示冬季流感季節完結。中心指，最新呼吸道樣本中，季節性流感病毒陽性百分比和公立醫院相關入院率低於基線水平，加上每周學校及院舍流感樣疾病爆發數目回落至最近兩周平均12宗，各指標顯示，流感活躍程度處於低水平。

衞生防護中心總監徐樂堅表示，本港流感數字下降，當中呼吸道樣本陽性比率，由1月下旬至2月上旬高峰期的10.54%，回落至現時的2.3%。

徐樂堅指，今季本港主要流行的病毒株是甲型（H1）流感，與季節性疫苗病毒株吻合。對比新冠疫情前的2018/19年冬季流感季節，今季成人重症和死亡個案減少2成，兒童重症個案減少6成，相信與更多人接種流感疫苗有關。

流感季節期間，成人重症和死亡個案有488宗，330人死亡，66%沒有接種流感疫苗，78%患者有慢性病；兒童重症個案有10宗，當中7人沒有接種流感疫苗，2人有慢性病， 沒有兒童死亡個案。

徐樂堅又指，回顧本港由2010至2019年，當中有5年出現夏季流感季節，歷時6周至18周，主要流行的流感病毒為甲型H3。從數字統計看，本港今年夏季有一半機會出現流感季節。

童學園
校長專訪｜蕭漢森小學新校舍融入工業風　新校長期望跟學生打成一片

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

兒童健康 環境衞生 傳染病 疫情 衞生防護中心 衞生署 學校 公立醫院 流感

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

罕見病｜李子雄兒子患妥瑞症　媽媽心疼哽咽：完全不受控制抽動
罕見病｜李子雄兒子患妥瑞症　媽媽心疼哽咽：完全不受控制抽動
急症室最長等候時間（03月27日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月27日 時間12:05）
妥瑞症｜65歲李子雄兒子患妥瑞症及食物不耐症　嫩妻親製1物成功舒緩愛兒病情【附妥瑞症症狀】
妥瑞症｜65歲李子雄兒子患妥瑞症及食物不耐症　嫩妻親製1物成功舒緩愛兒病情【附妥瑞症症狀】
移民加拿大｜移加90後港人續簽被拒無限期失業　慘遭同行嘲笑深夜爆喊反撃：忍夠了
移民加拿大｜移加90後港人續簽被拒無限期失業　慘遭同行嘲笑深夜爆喊反撃：忍夠了
改名建議｜10個成功人士最常用英文名揭盎　最多管理層叫「XXXX」　僅1個女性名入十大
改名建議｜10個成功人士最常用英文名揭盎　最多管理層叫「XXXX」　僅1個女性名入十大