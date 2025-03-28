香港耀能協會「小種子・栽種學習心」培幼計劃 華僑銀行香港全力贊助共扶幼兒健康成長

▲ 協會於世界兒歌日前夕首播「學習品質」兒歌系列主題曲，加上一班小朋友為配合兒歌排練的舞蹈，展示他們的創意及藝術才能。

每位孩子都是獨特的花朵，需要肥沃土壤細心培育才能茁壯成長。對於有特殊學習需要（SEN）的幼兒來說，成長之路更加充滿挑戰，尤為需要適切支持。香港耀能協會（下稱協會）多年來致力服務不同年齡及需要的殘疾人士，當中包括有特殊學習需要的幼兒，透過「學習品質」教育理念，助幼兒從小培養正確的品格與學習態度。最近，協會獲華僑銀行（香港）有限公司（下稱華僑銀行香港）贊助港幣100萬元，聯手推出為期兩年的「小種子・栽種學習心」：培幼計劃，大規模將「學習品質」理念推廣至社區每個角落，讓更多有特殊學習需要的幼兒及家庭受惠。

協會與華僑銀行香港日前舉行計劃啟動禮，協會副行政總裁李君亮在致辭時，感謝華僑銀行香港慷慨解囊贊助100萬元，他表示：「協會期望藉計劃廣泛推廣『學習品質』的內容和重要性，讓此理念深植社區，同時希望幼兒在學習中掌握所需的正面技能和行為，栽培他們成長。」

▲ 協會副行政總裁李君亮（後排左三）、兒童及家庭支援服務總監樊穎欣（後排左五）、教育心理學家鄧嘉雯（後排左一）、協會兒童及家庭支援服務的家長及服務使用者、與華僑銀行香港品牌及企業傳訊主管陳正芯（後排左四）及銀行義工們一同出席啟動禮。

華僑銀行香港品牌及企業傳訊主管陳正芯發言中表示：「回饋社會是華僑銀行香港企業文化的重要一環，協會致力幫助有特殊學習需要的人士發揮潛能，這與我們『協助客戶和社區實現理想』的理念不謀而合。」她指出，面對特殊學習需要兒童在社會上日益普遍的情況，希望透過計劃培養幼兒外，更希望藉此向社會各界推廣，從而減少歧視和偏見，為社會帶來更多正面影響。

源自新加坡的華僑銀行成立近百年來熱心公益。是次華僑銀行香港不僅提供資金贊助，更全方位投入人力資源。她希望義工團隊在計劃中，能夠協助照顧及教育幼兒，讓家長可以短暫放下繁重的育兒工作，鬆一口氣。陳正芯更提到，集團員工非常主動及樂於參與義工活動，而集團亦提供相應的支援，例如曾為義工團隊安排特別設計的專業培訓課程，讓他們了解自己的個性及長處，於義工活動中發揮個人才能，並可以掌握與服務對象溝通及相處的技巧。她亦積極建議利用銀行的平台，將計劃推廣至澳門及其他地區，突破地域限制，惠及更多有需要的兒童和家庭。

9顆小種子培育幼兒全人發展

計劃特色包括9顆「學習品質」小種子，包括「真好奇」、「齊嘗試」、「有創意」、「好主動」、「有辦法」、「好專心」、「齊等候」、「守規則」及「有計劃」，這些小種子會以可愛的圖像和悅耳的兒歌形式呈現，讓幼兒在歡樂氣氛中自然培養良好品格，並從小建立積極正向的學習態度。協會兒童及家庭支援服務總監樊穎欣表示，透過計劃將9顆小種子在更多幼兒的心中生根發芽，為他們的成長之路帶來無限可能，同時與家長攜手合作，雙管齊下促進幼兒的全面發展。她強調：「其實每個人都需要有這些學習品質，才能建構共融社會。」

▲ 啟動禮當日，華僑銀行香港品牌及企業傳訊主管陳正芯（前排左二）帶領銀行義工隊，與白田幼兒中心幼兒一同栽種盆栽、玩遊戲。

家長見證：從抗拒到自發學習的轉變

「學習品質」教育成效獲家長和教育專家認同，協會象山幼兒中心的家長翁楚偉分享經驗，其6歲女兒在主流幼稚園就讀時不願上學，做功課易分心，在家不守規矩，不肯收拾玩具。自從轉入協會的幼兒中心後，透過小種子教育，大半年間已有顯著進步。「囡囡現在很喜歡上學， 會主動完成功課，又經常分享學校的生活。」他認為「學習品質」教育不只是教導小朋友，更是教導大人要以身作則，「例如過馬路時遵守交通規則，等巴士時要排隊等，小朋友三歲定八十，從小灌輸正確觀念，這些細節對孩子的成長非常重要。」

▲ 協會幼兒中心家長翁楚偉指女兒獲灌輸「學習品質」後，無論在學習、表達以及情緒控制都有很大進步，父女感情也變得更親密、融洽。

教育心理學家鄧嘉雯從專業角度分析了「學習品質」的重要性。她指出：「很多時候，我們過於關注幼兒學到了什麼，而忽略了他們是如何學習的。『學習品質』正是幫助幼兒建立良好的學習態度和方法，這不僅能提升他們的學業表現，還能增強他們的適應能力。」她希望為學習品質製成專業教材，讓不同地方及人士都能更方便有效地推行，直接將教材帶入課室。「這些小種子就像是土壤，可以孕育不同果實。」

▲ 九顆「學習品質」小種子透過可愛的圖像和琅琅上口的兒歌，讓幼兒在輕鬆愉快的氛圍中學習並實踐這些品質。

多元推廣活動深入社區 讓種子遍地開花

計劃將舉辦一系列活動，包括今年暑假歡迎本港與澳門幼兒參與的小種子填色比賽、「學習品質」同樂日，以及設計利是封與月曆等，還有以「學習品質」為主題的親子活動、社區教育推廣和教學研究。此外，計劃重點活動之一，協會與著名創作人「志安歌歌」合作創作的兒歌系列，為每顆小種子創作一首兒歌，已於1月中起在協會的社交平台陸續發佈。

（特約）