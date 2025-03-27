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珍惜當下丨為醫病父接拍三級片母弟同一年先後患癌　麥長青為家人無悔揹百萬巨債

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【麥長青/黎耀祥/癌症/江湖見】近年長駐內地發展、現年56歲的麥長青（麥包），早前受「好兄弟」黎耀祥之邀，一同主持旅遊飲食節目《江湖見》。這對相識近40年的「兩兄弟」更於節目尾聲盡訴心中情，當中包括入行後的種種無奈。麥包更悲痛提到人生最大的遺憾是沒有時間陪伴亡弟。

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相識近40年的麥長青（麥包）與黎耀祥於節目尾聲時，兩人於野外的火堆前促膝談心，並提到各自人生的遺憾。入行38年的麥包，提到傷痛不禁眼泛淚光表示:

沒時間好好陪伴弟弟....好多嘢諗大個咗兩兄弟先至去洒吧飲吓酒，但原來個天話畀我聽：『其實你冇機會喇』」當弟弟離世後，我更珍惜大家的緣份....我從來冇同我細佬講過一聲我愛佢，但其實我好愛佢，但到佢走都冇聽過一句佢阿哥話愛佢...

黎耀祥聽畢麥長青的遺憾後，亦表示他的遺憾亦與對方非常相似，就是未能讓媽媽在生時看到他的成就。他提到初入行時收入不多，許多時只跑小角色，而母親則在他他奪獎前一年已離世:

佢連我攞男配角都睇唔到，就更加唔好講話我而家經濟富裕啲可以照顧佢、可以畀一啲好啲嘅嘢佢。

 

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為家人無悔揹百萬巨債

事實上，一向顧家的麥長青過去受訪時曾透露90年代時因父親生病，為了負擔醫藥費，於是才踏上拍三級片之路。不幸的是媽媽和弟弟於2003年先後證實患癌，由於有一段頗長時間需負擔沉重的醫藥費，最終欠下過百萬巨債，多年來的生活都在還債之中度過，不過他自言從沒有因此怨過半句，因對他而言家人是一輩子的。

本港10大癌症新排名

根據醫管局癌症資料統計中心，單在2022年本港癌症新症數字達約35,373宗，死亡個案約14,717宗。男性發病年齡中位數為69歲；而女性發病年齡中位數為64歲。而根據政府數據推算，預計在2030年前每年癌症新症數字將突破42,000宗。而2022年度統計，以下為本港10大癌症新排名:

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  • 第10名：胰臟癌
  • 第9名：甲狀腺癌
  • 第8名：非霍奇金淋巴瘤
  • 第7名：子宮體癌
  • 第6名：胃癌
  • 第5名：肝癌
  • 第4名：前列腺癌
  • 第3名：大腸癌
  • 第2名：乳腺癌
  • 第1名：肺癌

同場加映｜營養師推薦12種最佳抗癌食物

台灣營養師程涵宇曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

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