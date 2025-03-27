逆齡飲食｜68歲抗老專家咁食逆齡15年　點名不吃3種食物教5招保持年輕

【抗衰老／逆齡／青春／健康飲食／長壽】常言道「人如其食」，飲食與健康的確息息相關！美國有抗老權威近日公開自己逆齡秘密，年屆68歲但身體年齡卻能夠保持53歲，當中的凍齡秘密與飲食習慣有密切關係。

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據《商業內幕》報道，美國巴克老化研究所（Buck Institute for Research on Aging）執行長Dr. Eric Verdin近日受訪分享其逆齡秘訣。68歲的Dr. Eric Verdin多年來專注研究長壽和保持身體年輕的方法，故此自己亦有一套回春方法。據他的血液檢測與健康指標評估，他的生理年齡僅48至53歲。

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到底Dr. Eric Verdin是如何保持年輕？他指出，年輕的關鍵在於「正確飲食」。據悉，他10多年來奉行「地中海飲食」原則，每天飲食主要是多攝取蔬菜、水果、全穀、豆類、魚類和橄欖油為主，避免高糖高脂的加工食品。而根據美國《US News & World Report》資料指出，這種飲食方式已連續8年被評為最健康的飲食模式。

地中海飲食（Mediterranean Diet）

地中海飲食是起源於20世紀40至50年代的希臘、意大利南部、法國與西班牙等地中海沿海國家居民的傳統飲食習慣，主張多吃蔬菜、水果、豆類、堅果、深海魚類及橄欖油等食物，這種健康飲食法更廣受全球明星青睞，如荷里活女星Penelope Cruz及香港代表倪晨曦。

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他亦點名以下3種食物絕少食用：

超加工食品

這類食品通常低纖高糖高脂，據美國有研究指出，過量攝取超加工食品會增加患上6類合共32種疾病的風險，當中包括：

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果汁

雖然鼓勵吃水果，但他認為果汁去除了纖維，糖分吸收過快，容易導致血糖飆升，長期恐導致胰島素阻抗與糖尿病。建議直接吃水果。

酒精

Dr. Eric Verdin過去有每天喝紅酒的習慣，但疫情期間實行「禁酒一個月」後，發現精神與睡眠明顯改善，自此幾乎滴酒不沾。他引述世界衛生組織建議，強調酒精攝取「沒有安全劑量」，長期攝取會增加患癌風險。

逆齡飲食｜5招保持年輕

除了飲食，Dr. Eric Verdin生活習慣和社交上都有一些保持年輕的貼士，他認為長壽並非全由基因決定，可以後天養成良好習慣，逐步調整生活：

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健康飲食

養成運動習慣

良好睡眠

壓力管理

保持適量社交

長壽食物｜10大抗衰老食物

日本東京都健康長壽醫療中心是專門針對高齡人士維持健康、延緩老化及預防老人病的機構，旗下的研究所開發了「食物攝取多樣性評分表」（DVS），協助長者記錄各類食物的進食頻率，以及飲食是否均衡。

當中列出10類有助抗衰老的食物如下：

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