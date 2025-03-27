  • 27°C
香港時間：2025327日 (四) 17:27

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

逆齡飲食｜68歲抗老專家咁食逆齡15年　點名不吃3種食物教5招保持年輕

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 49 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【抗衰老／逆齡／青春／健康飲食／長壽】常言道「人如其食」，飲食與健康的確息息相關！美國有抗老權威近日公開自己逆齡秘密，年屆68歲但身體年齡卻能夠保持53歲，當中的凍齡秘密與飲食習慣有密切關係。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜人工授孕門檻高？醫生拆解迷思+2關鍵增成功率

據《商業內幕》報道，美國巴克老化研究所（Buck Institute for Research on Aging）執行長Dr. Eric Verdin近日受訪分享其逆齡秘訣。68歲的Dr. Eric Verdin多年來專注研究長壽和保持身體年輕的方法，故此自己亦有一套回春方法。據他的血液檢測與健康指標評估，他的生理年齡僅48至53歲。

點擊圖片放大
+3
+2

到底Dr. Eric Verdin是如何保持年輕？他指出，年輕的關鍵在於「正確飲食」。據悉，他10多年來奉行「地中海飲食」原則，每天飲食主要是多攝取蔬菜、水果、全穀、豆類、魚類和橄欖油為主，避免高糖高脂的加工食品。而根據美國《US News & World Report》資料指出，這種飲食方式已連續8年被評為最健康的飲食模式。

地中海飲食（Mediterranean Diet）

地中海飲食是起源於20世紀40至50年代的希臘、意大利南部、法國與西班牙等地中海沿海國家居民的傳統飲食習慣，主張多吃蔬菜、水果、豆類、堅果、深海魚類及橄欖油等食物，這種健康飲食法更廣受全球明星青睞，如荷里活女星Penelope Cruz及香港代表倪晨曦。

點擊圖片放大
+7
+6

他亦點名以下3種食物絕少食用：

超加工食品
這類食品通常低纖高糖高脂，據美國有研究指出，過量攝取超加工食品會增加患上6類合共32種疾病的風險，當中包括：

點擊圖片放大
+7
+6

果汁
雖然鼓勵吃水果，但他認為果汁去除了纖維，糖分吸收過快，容易導致血糖飆升，長期恐導致胰島素阻抗與糖尿病。建議直接吃水果。

酒精
Dr. Eric Verdin過去有每天喝紅酒的習慣，但疫情期間實行「禁酒一個月」後，發現精神與睡眠明顯改善，自此幾乎滴酒不沾。他引述世界衛生組織建議，強調酒精攝取「沒有安全劑量」，長期攝取會增加患癌風險。

逆齡飲食｜5招保持年輕

除了飲食，Dr. Eric Verdin生活習慣和社交上都有一些保持年輕的貼士，他認為長壽並非全由基因決定，可以後天養成良好習慣，逐步調整生活：

點擊圖片放大
+5
+4

 

  • 健康飲食
  • 養成運動習慣
  • 良好睡眠
  • 壓力管理
  • 保持適量社交

長壽食物｜10大抗衰老食物

日本東京都健康長壽醫療中心是專門針對高齡人士維持健康、延緩老化及預防老人病的機構，旗下的研究所開發了「食物攝取多樣性評分表」（DVS），協助長者記錄各類食物的進食頻率，以及飲食是否均衡。

當中列出10類有助抗衰老的食物如下：

點擊圖片放大
+10
+9

相關文章：

抗老飲食｜日飲2杯咖啡可抗衰老？ 醫生公開養生餐單做2件事細胞年輕5歲

初老早衰｜90後港女盤點6大初老徵狀 網民感同身受：想繼續做𡃁仔【附抗衰老飲食攻略】

【致肥陷阱】以為吃黑朱古力可抗衰老 營養師：未達抗氧化效果便先致肥【內附抗衰老食物】

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

逆齡飲食｜59歲長壽專家生理年齡僅21歲　曾患「不治之症」被批活不過44歲【附逆齡飲食貼士】
18:11 2025/02/27
逆齡飲食｜59歲長壽專家生理年齡僅21歲　曾患「不治之症」被批活不過44歲【附逆齡飲食貼士】
凍齡秘訣｜74歲「摩登爺爺」貌似40歲　分享不老心法靠1關鍵逆生長【附逆齡飲食清單】
16:54 2025/02/21
凍齡秘訣｜74歲「摩登爺爺」貌似40歲　分享不老心法靠1關鍵逆生長【附逆齡飲食清單】
女士逆齡｜逆轉衰老不是夢！　女士日做4件事2個月逆齡4.6歲【附詳細抗衰老食物清單】
12:24 2025/02/07
女士逆齡｜逆轉衰老不是夢！　女士日做4件事2個月逆齡4.6歲【附詳細抗衰老食物清單】
凍齡飲食｜48歲梁詠琪超凍齡靚樣26年無老過　公開逆齡一日三餐
17:07 2025/01/15
凍齡飲食｜48歲梁詠琪超凍齡靚樣26年無老過　公開逆齡一日三餐

你可能感興趣

逆齡飲食｜59歲長壽專家生理年齡僅21歲　曾患「不治之症」被批活不過44歲【附逆齡飲食貼士】
18:11 2025/02/27
逆齡飲食｜59歲長壽專家生理年齡僅21歲　曾患「不治之症」被批活不過44歲【附逆齡飲食貼士】
凍齡秘訣｜74歲「摩登爺爺」貌似40歲　分享不老心法靠1關鍵逆生長【附逆齡飲食清單】
16:54 2025/02/21
凍齡秘訣｜74歲「摩登爺爺」貌似40歲　分享不老心法靠1關鍵逆生長【附逆齡飲食清單】
女士逆齡｜逆轉衰老不是夢！　女士日做4件事2個月逆齡4.6歲【附詳細抗衰老食物清單】
12:24 2025/02/07
女士逆齡｜逆轉衰老不是夢！　女士日做4件事2個月逆齡4.6歲【附詳細抗衰老食物清單】
健康問題 健康養生 養生

最高瀏覽

罕見病｜李子雄兒子患妥瑞症　媽媽心疼哽咽：完全不受控制抽動
罕見病｜李子雄兒子患妥瑞症　媽媽心疼哽咽：完全不受控制抽動
急症室最長等候時間（03月27日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月27日 時間12:05）
妥瑞症｜65歲李子雄兒子患妥瑞症及食物不耐症　嫩妻親製1物成功舒緩愛兒病情【附妥瑞症症狀】
妥瑞症｜65歲李子雄兒子患妥瑞症及食物不耐症　嫩妻親製1物成功舒緩愛兒病情【附妥瑞症症狀】
移民加拿大｜移加90後港人續簽被拒無限期失業　慘遭同行嘲笑深夜爆喊反撃：忍夠了
移民加拿大｜移加90後港人續簽被拒無限期失業　慘遭同行嘲笑深夜爆喊反撃：忍夠了
改名建議｜10個成功人士最常用英文名揭盎　最多管理層叫「XXXX」　僅1個女性名入十大
改名建議｜10個成功人士最常用英文名揭盎　最多管理層叫「XXXX」　僅1個女性名入十大