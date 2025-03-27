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結業潮︱鰂魚涌多間連鎖店同步結業　7-11/美心/茶餐廳/咖啡店已停業或搬遷

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 23 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

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鰂魚涌多間連鎖店同步結業，附近打工仔買早餐選擇少之又少！

【結業潮/便利店/快餐店】香港店舖結業潮持續，近日鰂魚涌港鐵站C出口英皇道的一座大廈地下，最少5間店舖宣布3月底結業或停業，部分更已搬遷至新址，而附近的一間傳統麵包店也於早前宣布將於4月15日正式結業，令到附近上班族早餐選擇少之又少，大禁哀呼：「乜早餐都冇得食！」

英皇道友邦香港大樓地下有多間品牌連鎖店、餐飲店宣布結業或停業，當中包括7-ElevenPRET A MANGER美心MXPizza Hut華御結，令到大廈地下看來空空如也。

英皇道友邦香港大樓地下有多間店舖布結業或停業（TOPick記者攝）

結業潮︱1. 7-Eleven

連鎖便利店7-Eleven於3月27日上午10時左右已拉半閘不再營業，只見有員工在內收拾貨品，而門外張貼通告寫上：「將營業至3月27日早上7時，市民可以改為前往英皇道另一間位於健康村二期的分店。」

地址：鰂魚涌英皇道734號友邦香港大樓地下3號舖
結業日期：3月27日早上7時

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結業潮︱2. Pizza Hut

位於7-Eleven旁邊的快餐外賣店Pizza Hut英皇道分店亦貼出告示指「店舖搬遷」，該店將於3月27日起暫別市民，未來將於5月中旬搬遷至北角健威坊開業，暫別期間如常提供外送服務。

地址：鰂魚涌英皇道734-738號樂基中心地下2C號舖
搬遷日期：3月27日

結業潮︱3. 華御結

連鎖專門店華御結以日式飯糰作主打，但英皇道分店宣布租約期滿，將營業至3月29日，並表示分店自2021年開幕至今，有幸得到大家愛戴。

地址：鰂魚涌 英皇道734號友邦香港大樓地下2B號舖
結業日期：營業至3月29日

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結業潮︱4. 美心MX

美心MX快餐店亦宣布因租約期滿，英皇道分店將營業至3月30日晚上6時，市民未來需前往鄰近的鰂魚涌康怡廣場分店。

地址：鰂魚涌英皇道734號友邦香港大樓地下2A號舖
結業日期：營業至3月30日晚上6時

結業潮︱5. PRET A MANGER

深受上班族歡迎的咖啡店PRET A MANGER，目前已經停止營業，門口貼上告示表示會短暫停業，未來將盡快重新開業。TOPick記者在27日早上見到「PRET A MANGER」的招牌亦已被拆卸。

地址：鰂魚涌英皇道734號友邦香港大樓地舖
結業日期：已停業

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結業潮︱6. 新鳳凰餅店

除了以上的連鎖店之後，位於鰂魚涌港鐵站C出口附近的傳統麵包店也於早前貼上「無奈結業」通告，並宣布將營業至4月15日，由於不少打工仔光顧這家麵包店，得知悄息後都大表惋惜。

地址：北角七姊妹道206-208號昌利大廈地舖
結業日期：4月15日

結業潮︱友邦香港大樓將有重建計劃

有消息指出，友邦保險正推進旗下物業重建計劃，因此位於鰂魚涌的友邦香港大樓近日開始陸續清空，部份租戶於3月內遷出。該大廈計劃重建為一幢29層高的甲級商廈，總樓面面積約30萬平方呎。

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