  • 27°C
香港時間：2025327日 (四) 13:53

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

DSE2025｜英文聆聽下周六開考　考評局提醒考生帶備適當器材應考

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

中學文憑試（DSE）英國語文科聆聽考試將於下周六（4月5日）舉行。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）英國語文科聆聽考試將於下周六（4月5日）舉行。為免因應考器材而造成扣分等情況，考評局提醒考生，英文聆聽考試分別有3種廣播模式，學生需留意准考證上的資料，帶備適當的器材應考。

考評局指，如准考證上沒有任何符號標示，考場便會以電台廣播，考生須自備收音機及耳筒應考。當局沒有指定任何收音機型號，考生須使用能收聽FM電台廣播的耳筒式收音機，其體積不得超過46x15x15厘米，收音機須能放置在桌上，天線不可影響其他考生或阻礙通道。

至於使用紅外線接收系統考場的考生，須帶備插頭直徑3.5毫米及備有2個絕緣環的耳筒，以接駁試場提供的接收器；而使用學校播音系統考場應考的考生，則毋須自備任何收音機或耳筒應試。

是次考試錄音將透過香港電台第二台（RTHK2）播放。在開考前，試場主任會在試場的黑板上寫上該區最適宜選用的頻道，供考生參考。

RTHK2會在上午9時30分及9時45分播放有關聆聽考試的簡短通告，並會於9時55分至10時播出聆聽考試「主題曲」《綠袖子》（Greensleeves），讓考生確認電台頻道。若考生因電台廣播接收不清，或收音機、耳筒不能正常運作，可向監考員要求前往特別室應考，有關情況不會被扣分。

考評局建議，考生應在試前熟習使用收音機，檢查收音機及耳筒是否運作良好及電量充足，並確定收音設備內沒有放置SD記憶卡、光碟等儲存媒體；亦不建議使用具備自動「追台」功能的收音機，以避免在「追台」時出現接收不穩定的情況。

另外，聆聽考試廣播會於上午10時正開始廣播，惟考生必須提早到達試場，如考生較報到時間（上午9時15分）遲到超過30分鐘，將會被安排前往特別室應考及被扣分。

童學園
校長專訪｜蕭漢森小學新校舍融入工業風　新校長期望跟學生打成一片

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

DSE 中小學教育 英文科 網絡熱話 電台 香港電台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

罕見病｜李子雄兒子患妥瑞症　媽媽心疼哽咽：完全不受控制抽動
罕見病｜李子雄兒子患妥瑞症　媽媽心疼哽咽：完全不受控制抽動
急症室最長等候時間（03月27日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月27日 時間12:05）
妥瑞症｜65歲李子雄兒子患妥瑞症及食物不耐症　嫩妻親製1物成功舒緩愛兒病情【附妥瑞症症狀】
妥瑞症｜65歲李子雄兒子患妥瑞症及食物不耐症　嫩妻親製1物成功舒緩愛兒病情【附妥瑞症症狀】
移民加拿大｜移加90後港人續簽被拒無限期失業　慘遭同行嘲笑深夜爆喊反撃：忍夠了
移民加拿大｜移加90後港人續簽被拒無限期失業　慘遭同行嘲笑深夜爆喊反撃：忍夠了
改名建議｜10個成功人士最常用英文名揭盎　最多管理層叫「XXXX」　僅1個女性名入十大
改名建議｜10個成功人士最常用英文名揭盎　最多管理層叫「XXXX」　僅1個女性名入十大