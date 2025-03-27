DSE2025｜英文聆聽試4月5日開考　考評局提醒考生帶備適當器材應考

▲ DSE2025英文聆聽試4月5日開考。

中學文憑試（DSE）英國語文科聆聽考試將於下周六（4月5日）舉行。為免因應考器材而造成扣分等情況，考評局提醒考生，英文聆聽考試分別有3種廣播模式，學生需留意准考證上的資料，帶備適當的器材應考。

考評局指，如准考證上沒有任何符號標示，考場便會以電台廣播，考生須自備收音機及耳筒應考。當局沒有指定任何收音機型號，考生須使用能收聽FM電台廣播的耳筒式收音機，其體積不得超過46x15x15厘米，收音機須能放置在桌上，天線不可影響其他考生或阻礙通道。

至於使用紅外線接收系統考場的考生，須帶備插頭直徑3.5毫米及備有2個絕緣環的耳筒，以接駁試場提供的接收器；而使用學校播音系統考場應考的考生，則毋須自備任何收音機或耳筒應試。

▲ 中學文憑試（DSE）英國語文科聆聽考試將於下周六（4月5日）舉行。（資料圖片）

DSE2025｜考試錄音透過RTHK2播放

是次考試錄音將透過香港電台第二台（RTHK2）播放。在開考前，試場主任會在試場的黑板上寫上該區最適宜選用的頻道，供考生參考。

RTHK2會在上午9時30分及9時45分播放有關聆聽考試的簡短通告，並會於9時55分至10時播出聆聽考試「主題曲」《綠袖子》（Greensleeves），讓考生確認電台頻道。若考生因電台廣播接收不清，或收音機、耳筒不能正常運作，可向監考員要求前往特別室應考，有關情況不會被扣分。

考評局建議，考生應在試前熟習使用收音機，檢查收音機及耳筒是否運作良好及電量充足，並確定收音設備內沒有放置SD記憶卡、光碟等儲存媒體；亦不建議使用具備自動「追台」功能的收音機，以避免在「追台」時出現接收不穩定的情況。

另外，聆聽考試廣播會於上午10時正開始廣播，惟考生必須提早到達試場，如考生較報到時間（上午9時15分）遲到超過30分鐘，將會被安排前往特別室應考及被扣分。

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