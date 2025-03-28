呃錢阿婆｜港鐵揸拐杖阿婆疑扮慘呃錢　途人心軟畀$1000幫助中招

▲ 港鐵揸拐杖阿婆疑扮慘呃錢，途人心軟畀$1000幫助中招。

【呃錢 / 騙術 / 港鐵 / 尖沙咀】見到有老人生活艱難，難免會有惻隱之心，但涉及金錢一定要多加小心，提高警惕！

近日，有網民在Facebook收到朋友的「求助訊息」，指其在港鐵尖沙咀站遇到1位阿婆，她講電話稱自己丈夫兒子過世，自己又欠下租金，朋友不忍遂給阿婆1,000元。

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呃錢阿婆｜稱親人過世扮慘 途人心軟提供幫助

樓主根據友人描述，認為與早前了解到的「阿婆扮慘騙局」相似，遂拿出網絡圖片讓其辨認，結果為同一阿婆，遂發帖提醒網民切勿中招。

樓主友人表示，當日自己在港鐵尖沙咀站見到1為阿婆，她與人講電話表示自己丈夫與兒子已經過世，自己又欠了1,000元租金；友人十分擔心阿婆處境，遂給了對方1,000元提供幫助。

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樓主表示聽到「地鐵站」、「老婆婆」、「傾電話」、「爭人錢」、「$1000」、「俾咗錢佢」這幾個關鍵元素，便想起月前在網上見到有網民受騙的帖文，遂找出但是阿婆的圖片給友人辨認，結果發現竟是同一人。

樓主安慰友人，並提醒網民：「以後一定要小心啲，唔好因一時的心軟，失去咗理智的判斷力，減低了警覺性，貿貿然將自己血汗錢拎出嚟給一個互不相識的人」，同時，亦表示「唔好因為呢個遭遇關掉眼睛，放棄做一啲應該做的事」。

呃錢阿婆｜曾多次以相同話術行騙成功

樓主還分享出早前網民上傳的阿婆圖片，相信亦是給朋友辨認是否為同一人的圖片，圖片見到阿婆一頭白髮，佩戴一枚亮色發卡及黑色眼鏡，駝背低頭拄著拐杖，正在打電話。

而TOPick記者日前亦報導過類似新聞，1名阿婆在深水埗以同樣話術，博得男生同情獲大疊利是及500元現金，對比圖片中的阿婆可見，二者身形體態類似，頭上佩戴的發卡顏色亦相同，可能是同一人。

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呃錢阿婆｜網民無奈：香港人嘅善心真係好利用

帖文發出後，有網民指在其他地方亦見過這位阿婆，呼籲大家小心，「我都喺中環站遇到佢，真係要小心」、「南山村都有個類似婆婆」、「我有聽過佢大聲叫人還錢，說自己所有親人離世，只剩她一個」。

不少人無奈感嘆指責這種行為，「香港人嘅善心真係好利用」、「愛心氾濫加上警覺性太低」、「個個一千，佢都幾好搵」、「佢有錢過你啦」、「車站範圍行乞犯法，拉得」、「其實有啲老人好貪心又好喜歡扮可憐」、「搵水魚婆婆」。

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