  • 23°C
香港時間：2025328日 (五) 20:32

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

呃錢阿婆｜港鐵揸拐杖阿婆疑扮慘呃錢　途人心軟畀$1000幫助中招

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 26 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

港鐵揸拐杖阿婆疑扮慘呃錢，途人心軟畀$1000幫助中招。

【呃錢 / 騙術 / 港鐵 / 尖沙咀】見到有老人生活艱難，難免會有惻隱之心，但涉及金錢一定要多加小心，提高警惕！

近日，有網民在Facebook收到朋友的「求助訊息」，指其在港鐵尖沙咀站遇到1位阿婆，她講電話稱自己丈夫兒子過世，自己又欠下租金，朋友不忍遂給阿婆1,000元。

呃錢阿婆｜熱心港男給收紙皮阿婆$40買餸　阿婆疑屬慣犯兼擁有市值千萬單位

呃錢阿婆｜稱親人過世扮慘　途人心軟提供幫助

樓主根據友人描述，認為與早前了解到的「阿婆扮慘騙局」相似，遂拿出網絡圖片讓其辨認，結果為同一阿婆，遂發帖提醒網民切勿中招。

樓主友人表示，當日自己在港鐵尖沙咀站見到1為阿婆，她與人講電話表示自己丈夫與兒子已經過世，自己又欠了1,000元租金；友人十分擔心阿婆處境，遂給了對方1,000元提供幫助。

點擊圖片放大
+3
+2

樓主表示聽到「地鐵站」、「老婆婆」、「傾電話」、「爭人錢」、「$1000」、「俾咗錢佢」這幾個關鍵元素，便想起月前在網上見到有網民受騙的帖文，遂找出但是阿婆的圖片給友人辨認，結果發現竟是同一人。

樓主安慰友人，並提醒網民：「以後一定要小心啲，唔好因一時的心軟，失去咗理智的判斷力，減低了警覺性，貿貿然將自己血汗錢拎出嚟給一個互不相識的人」，同時，亦表示「唔好因為呢個遭遇關掉眼睛，放棄做一啲應該做的事」。

呃錢阿婆｜曾多次以相同話術行騙成功

樓主還分享出早前網民上傳的阿婆圖片，相信亦是給朋友辨認是否為同一人的圖片，圖片見到阿婆一頭白髮，佩戴一枚亮色發卡及黑色眼鏡，駝背低頭拄著拐杖，正在打電話。

而TOPick記者日前亦報導過類似新聞，1名阿婆在深水埗以同樣話術，博得男生同情獲大疊利是及500元現金，對比圖片中的阿婆可見，二者身形體態類似，頭上佩戴的發卡顏色亦相同，可能是同一人。

點擊圖片放大
+11
+10

呃錢阿婆｜網民無奈：香港人嘅善心真係好利用

帖文發出後，有網民指在其他地方亦見過這位阿婆，呼籲大家小心，「我都喺中環站遇到佢，真係要小心」、「南山村都有個類似婆婆」、「我有聽過佢大聲叫人還錢，說自己所有親人離世，只剩她一個」。

不少人無奈感嘆指責這種行為，「香港人嘅善心真係好利用」、「愛心氾濫加上警覺性太低」、「個個一千，佢都幾好搵」、「佢有錢過你啦」、「車站範圍行乞犯法，拉得」、「其實有啲老人好貪心又好喜歡扮可憐」、「搵水魚婆婆」。

呃錢阿婆｜深水埗阿婆疑路邊大哭扮慘呃錢　熱心男「中招」贈一疊利是及$500

美女借錢黨｜啟德名牌袋女疑專搵長者呃錢　被正義街坊追擊拍片踎地求饒

圖書館騙徒｜中央圖書館疑有騙徒出沒　3女出招誘上車：一齊去吃飯

最新影片推介：

 

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

圖書館騙徒｜中央圖書館疑有騙徒出沒　3女出招誘上車：一齊去吃飯
20:06 2025/03/22
圖書館騙徒｜中央圖書館疑有騙徒出沒　3女出招誘上車：一齊去吃飯
呃錢阿婆｜深水埗阿婆疑路邊大哭扮慘呃錢　熱心男「中招」贈一疊利是及$500
17:10 2025/02/08
呃錢阿婆｜深水埗阿婆疑路邊大哭扮慘呃錢　熱心男「中招」贈一疊利是及$500
呃錢阿婆｜熱心港男給收紙皮阿婆$40買餸　阿婆疑屬慣犯兼擁有市值千萬單位
08:59 2025/02/22
呃錢阿婆｜熱心港男給收紙皮阿婆$40買餸　阿婆疑屬慣犯兼擁有市值千萬單位
美女借錢黨｜啟德名牌袋女疑專搵長者呃錢　被正義街坊追擊拍片踎地求饒
08:52 2025/03/04
美女借錢黨｜啟德名牌袋女疑專搵長者呃錢　被正義街坊追擊拍片踎地求饒

你可能感興趣

圖書館騙徒｜中央圖書館疑有騙徒出沒　3女出招誘上車：一齊去吃飯
20:06 2025/03/22
圖書館騙徒｜中央圖書館疑有騙徒出沒　3女出招誘上車：一齊去吃飯
呃錢阿婆｜深水埗阿婆疑路邊大哭扮慘呃錢　熱心男「中招」贈一疊利是及$500
17:10 2025/02/08
呃錢阿婆｜深水埗阿婆疑路邊大哭扮慘呃錢　熱心男「中招」贈一疊利是及$500
呃錢阿婆｜熱心港男給收紙皮阿婆$40買餸　阿婆疑屬慣犯兼擁有市值千萬單位
08:59 2025/02/22
呃錢阿婆｜熱心港男給收紙皮阿婆$40買餸　阿婆疑屬慣犯兼擁有市值千萬單位
尖沙咀 港鐵 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（03月28日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月28日 時間16:05）
猝死危機｜生活健康被譽健身女王 28歲女教師突心臟病猝逝 母悲揭禍根是「1類飲品」
猝死危機｜生活健康被譽健身女王 28歲女教師突心臟病猝逝 母悲揭禍根是「1類飲品」
旦哥嫁女︱鄭丹瑞大女鄭瑤出嫁　女婿Jacob被稱「翻版黎明」背景猛靚Package
旦哥嫁女︱鄭丹瑞大女鄭瑤出嫁　女婿Jacob被稱「翻版黎明」背景猛靚Package
白雪公主｜張敬軒撞樣白雪公主被惡搞P圖　「軒公主」親回：落雨出街要帶避雷針
白雪公主｜張敬軒撞樣白雪公主被惡搞P圖　「軒公主」親回：落雨出街要帶避雷針
急症室輪候時間｜全港18間公立醫院急症室　收費詳情+輪候時間一覽【不斷持續更新】
急症室輪候時間｜全港18間公立醫院急症室　收費詳情+輪候時間一覽【不斷持續更新】