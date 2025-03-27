東張西望丨做私家大腸鏡檢查　疑「照爆腸」　港女劇痛入急症需切腸掛便袋

【大腸鏡檢查／醫療意外／內窺鏡/東張西望】定期進行大腸鏡檢查能有效檢測大腸疾病，維護健康！TVB節目《東張西望》日前報道，一名楊姓女子到私家醫療中心接受大腸鏡檢查，疑因醫療失誤，最終需要接受剖腹手術並切除部分大腸，需掛排便袋。這次事件揭示醫療過程中的風險和潛在疏忽，楊太的丈夫更因照顧太太而被公司解僱。涉事醫療中心否認疏忽。

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《東張西望》昨日報道，楊太於今年2月20日前往私家醫療中心進行大腸鏡檢查，而她做的只是一個極為普遍的大腸內窺鏡檢查。這種檢查通常風險在0.1%至0.5%之間，相對安全。然而，由於公立醫院僅提供局部麻醉，過程對楊太來說較為辛苦，因此她選擇了提供全身麻醉的私家醫療中心，以監察麻醉方式進行。

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楊太劇痛難耐入急症 兩部分大腸被切除

楊生以為太太一覺醒來檢查完後便能回家，卻被護士告知太太要見他。楊生憶述：

佢已經捂住胃部，已經覺得好痛。我掂一掂佢腰個位，直程脹到好似雞泡魚咁，一摸時脹到直程係實。

隨後，楊生打電話給負責檢查的醫生詢問原因，醫生解釋說，大腸鏡檢查過程中需要充氣和注水，「如果不這樣，很難檢查到腸道情況。」

楊太劇痛持續了半小時，由於痛苦不斷加劇，醫生才幫她打針，希望減少痛楚，護士也為她按摩腹部，然而劇痛仍持續超過一個多小時，醫生建議她搭的士去醫院。由於楊太仍感到劇痛，最終只能叫救護車送入醫院。

在急診室進行X光檢查後，發現楊太的腸臟破裂並併發腹膜炎，醫生非常緊張說需要立即手術，最終楊太的兩部分大腸被切除，需掛排便袋。

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楊太患有克隆氏症 醫生未提及有弄穿風險

由於楊太患有克隆氏症，究竟是醫療失誤，還是她長期患病所致？《東張西望》找來本地腸胃及肝臟科專科醫生施蘊知醫生指出，克隆氏症在香港非常少見，每十萬人中僅有兩至三人，患者的腸道容易發炎、破損，甚至出血。檢查病情的方法是透過大腸鏡，但必須非常謹慎小心。

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楊太提到，她在檢查前已向私家醫療中心問明，確認患有克隆氏症都可以接受大腸鏡檢查後，便帶齊病歷見醫生，當時醫生並未提及有弄穿的風險，因此不明為何最後會導致這樣。

翻閱檢查報告指出，顯示距離肛門約5厘米處出現直腸狹窄，導致鏡頭無法通過。因此，在狹窄的位置進行了切片檢查，結果診斷為潰瘍。楊太質疑，既然鏡頭無法進入，為何還要打那麼多氣進去，導致穿腸。

施蘊知醫生指出，若已懷疑病人存在腸道穿孔的問題，有腹膜炎或阻塞情況，如果再進行時可能需要在腸道內充氣去觀察，這樣做可能會令問題加劇，這就未必適合進行大腸鏡檢查。

目前，楊生因請假太多照顧太太而被公司解僱，家庭面臨困境。

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涉事醫療中心否認疏忽

《東張西望》節目組向涉事醫療中心查詢，他們否認疏忽，並以私隱為由拒絕回應。他們在回信中表示，根據相關規定，若檢查後出現異常，醫護人員應密切監測病人，若有嚴重併發症，會安排緊急救護車送往公立醫院。衛生署則回覆查詢，表示任何事故都需由日間醫療中心通報。如果懷疑醫生違規，可以向香港醫務委員會提出投訴。

同場加映｜大腸癌10大高危人士

台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學在其Facebook專頁提醒大眾，定期做大腸鏡檢查和糞便篩檢很重要。詹宜學引述台灣衛福部統計，每2年做一次糞便篩檢，能夠降低35%大腸癌死亡率。他亦呼籲10大高危人士要小心留意身體8大異狀，越早發現和治療，治癒機率越高：

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