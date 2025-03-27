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第一萬零一次重遇︱榛綦患皮膚炎終日以淚洗面　Natalie難忘好友鼓勵跨過人生低潮

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撰文： 文體藝online

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 26 分鐘前

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熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

榛綦在《第一萬零一次重遇》MV展現陽光姿態。

【榛綦 / Natalie / 全民造星IV】榛綦（Natalie）繼去年推出《第一零一次再見》後，昨日推出年度首支派台歌《第一萬零一次重遇》，跟上一首歌作呼應，以友情為主題，帶出「再見」過後便會「重遇」，宣揚珍惜每段好友關係，而新歌MV將於今晚播出。

Natalie透露，早前曾患上嚴重皮膚炎，整個人變得浮腫，就連工作亦要暫緩，終日以淚洗面，全賴身邊好友鼓勵及陪伴，令她度過這個人生低潮期。

【全民造星IV】榛綦遊泰大解放晒線展完美身材　穩坐STRAYZ「性感擔當」之位

第一萬零一次重遇︱榛綦感恩好友陪伴

歌曲《第一萬零一次重遇》，由Cousin Fung作曲、編寫及監製，林若寧填詞，曲風以輕快為主，呈現好友「重遇」開心情懷。

Natalie說：「今次歌曲跟《第一零一次再見》有相連關係，都係人生一定會經歷嘅情景，不論係離別定重逢，都係成長必經階段，亦希望透過歌曲，帶出好好珍惜身邊每段友情嘅訊息。」

提到今次歌曲主題友情，Natalie透露早前曾經歷人生低潮期，全賴身邊好友鼓勵，才令她振作起來：「之前突然免疫力下降，然後皮膚炎，成個人腫晒，咁啱嗰時又要拍MV，但因為病，工作要延遲，覺得好沮喪，有種好對唔住身邊製作團隊嘅感覺，每日都喊同好自責，好彩嗰時身邊好朋友好鼓勵我，話我已經病，要保持心境開朗先會好番，好感謝佢哋當時對我嘅開解，令我慢慢好過來。」

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第一萬零一次重遇︱榛綦初嘗坐電單車

今次歌曲MV，跟《第一零一次再見》一樣，在台灣取景拍攝。期間拍攝組除安排幾位台灣女生飾演Natalie好友外，亦有Natalie大玩煙花及初嚐坐電單車的滋味，Natalie表示：「嗰次係我第一次坐電單車，感覺好好奇，但原來要平衡係好難，同普通單車差好遠，短短10分鐘拍攝，我緊張到流曬汗，但都好開心 希望下次有機會再玩過。」

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何榛綦 歌手 演員 娛樂人物職業 娛樂行業

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