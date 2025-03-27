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新產品丨Lady M 杜拜朱古力千層蛋糕登港　原個蛋糕 $1180 網上預訂

休閒消費

發布時間： 2 小時前

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熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

杜拜朱古力熱潮風靡全球，美國的Lady M團隊早前打響頭炮，率先推出杜拜朱古力千層蛋糕，香港團隊亦決定將其帶到香港，讓甜點迷都能嘗到全球熱話的杜拜新滋味。

將於3月28日（明天）起首度於香港亮相的杜拜朱古力千層蛋糕，將經典千層蛋糕與杜拜朱古力的奢華風味完美融合，為甜品愛好者帶來前所未有的味覺享受。

裹滿開心果醬的Kataifi

杜拜朱古力千層蛋糕頂部滿載杜拜朱古力的特色，以開心果醬混合於切碎的酥脆Kataifi（來自中東的特色小麥細麵）鋪滿頂層，為蛋糕增添獨特口感，並以一圈精緻的朱古力鮮忌廉裝飾。朱古力口味的手工班戟皮層層疊疊，蛋糕上半部分搭配開心果鮮忌廉，下半部分則搭配朱古力鮮忌廉，豐富口感讓人忍不住一口接一口。輕輕切開蛋糕，內裏展現奢華的三色設計，伴隨着酥脆且裹滿開心果醬的Kataifi所帶來的清脆聲音，宛如美味的奏鳴曲。

蛋糕鋪滿精緻的朱古力鮮忌廉裝飾。

杜拜朱古力千層蛋糕將於香港全綫分店供應件裝（$118）及開放網上原個蛋糕（9吋／$1180）預訂，原個蛋糕最早提取日為4月4日。濃郁的開心果千層與香醇的朱古力千層展現完美配搭，開心果迷不容錯過。

 

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