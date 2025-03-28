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免費SIM卡｜香港寬頻xPacific Coffee免費送旅遊SIM卡　包2日內地無限上網+$30嘆玫瑰鮮奶咖啡

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撰文： 精明媽咪

發布時間： 1 小時前

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香港寬頻 x Pacific Coffee免費送旅遊SIM卡！

香港寬頻與Pacific Coffee限時優惠！由即日起只需前往Pacific Coffee指定門店掃描QR Code，即可免費獲贈香港寬頻Global SIM旅遊數據卡，另附2日中國內地及澳門的旅遊數據！即睇詳情！

免費SIM卡｜香港寬頻xPacific Coffee送內地及澳門旅遊SIM卡

香港寬頻與Pacific Coffee推出免費送旅遊SIM卡優惠，由即日起至3月31日，只要到Pacific Coffee指定門店掃瞄QR code，即可免費獲贈一張SIM旅遊卡，額外附送2日中國內地及澳門旅遊數據！該張卡為日券形式，每張日券的有效期為100日，成功啟動SIM卡翌日起開始計算。是次活動名額僅限1千份，先到先得，換用即止，各位把握機會！

香港寬頻與Pacific Coffee推出免費送旅遊SIM卡優惠，另附2日中國內地及澳門旅遊數據。（相關機構提供）

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免費SIM卡｜$30嘆Pacific Coffee玫瑰鮮奶咖啡

除了免費SIM卡優惠外，同時更推出咖啡優惠，只需以優惠價$30，即可享有Pacific Coffee特別推出的玫瑰鮮奶咖啡！咖啡以香濃鮮奶搭配玫瑰香氣，濃郁的口感之餘，亦有清新甜美的味道。

香港寬頻x Pacific Coffee免費送旅遊SIM卡
日期：即日起至2025年3月31日
優惠內容：

  • 掃描指定Pacific Coffee門店的QR code，即可免費獲香港寬頻Global SIM旅遊數據卡（送2日中國內地及澳門旅遊數據）
  • Pacific Coffee玫瑰鮮奶咖啡優惠價$30

備註：旅遊數據以日券形式派發，須配合HKBN Global SIM旅遊數據卡使用。禮品名額限1,000份，先到先得，換完即止。
活動適用門店 ：

港島上環萬和閣、上環無限極廣場、中銀大廈、東亞銀行大廈、中建大廈、聖約翰大廈、華懋廣場二期、中環中心、雲咸街、聯合鹿島大廈、中國人壽大廈、灣仔中環廣場、灣仔會展廣場、華比富通大廈、東城大廈、鷹君中心、葡萄藤教會中心、力寶中心、萬國寶通中心、希慎廣場、鰂魚涌英皇道1063號
九龍九龍灣Citi Tower、新明大廈、國際交易中心、宏天廣場、德福廣場、香港文化中心、金巴利廣場、The Nate、新港中心、九龍醫院、新之城、花園街、樂富廣場、都會商場、觀塘安盛金融大樓、觀塘宏利金融中心、The Millennity、黃大仙中心
新界新城市中央廣場、科學園、中染大廈、荃灣千色Citistore、如心廣場

同場加映：改iPhone Wifi 3個設定免個人資料外洩

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