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張慧儀真情︱激動回應遭影射劈腿六富豪生私生子　張慧儀憶當年被盧慶輝狠飛：好好的經歷

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 43 分鐘前

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張慧儀憶當年被盧慶輝狠飛。

【鍾慧冰 / 張慧儀 / 盧慶輝 / 真情】鍾慧冰的YouTube頻道《冰姐的花樣人生》在昨晚（3月26日）訪問播出張慧儀的訪問，影片一開始播出精華片段，當中鍾慧冰問：「有個女星以前好厲害，一次過識到六個富豪，就將個矛頭指向你喎？」

於是張慧儀回應：「有某人拎咗張合照，Fans就開始問，我哋好想問阿鄧某某講個女星係邊個。」接著，她更激動地稱：「嗰下我係非常之嬲，嚴重警告，跟住加兩個紅色感嘆號『不要再製造謠言』。」然後畫面見張慧儀甚激動地稱指：「大家有冇諗過，對個小朋友係有幾大影響？好好玩咩，好好笑咩呢啲嘢。」

估計她所指，是早前鄧兆尊在另一網上頻道《娛樂好好玩》指，某女星曾同時與6個富豪交往，後來意外懷孕一事。因為此言論一出，有一個養子的張慧儀成為嫌疑人物之一。

可是在昨晚《冰姐的花樣人生》正式訪問內容，整條片都沒有張慧儀講被質疑為富豪產子一事，猜測尚有下一集。

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張慧儀真情︱拍《真情》遭排擠

至於在昨晚播出的「上集」，張慧儀憶1993年參加華裔小姐後由馬來西亞來港發展，之後加入《真情》劇組，不過張慧儀在節目中自爆因性格爽直，而且自小在氣溫較熱的大馬生活，習慣衣著較為「疏爽」所以被部份同事覺得她不正經，甚至用言語單打。

另外，張慧儀被鍾慧冰追問當年與盧慶輝曾拍拖的舊情，她指其實二人在《真情》沒有太多對手戲，但笑言：「我未同佢拍拖、完全冇感覺嗰時，有人話：『盧慶輝都幾靚仔』、『你會唔會同佢拍拖』，當時我話『靚仔咩』、『我一定唔會同佢拍拖』，千祈唔好咁講，唔知點解某年某月某日突然間，『叮』一聲就着咗。」

之後，張慧儀因為身體不適入院，盧慶輝大獻殷勤照顧，於是被對方打動拍拖。

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張慧儀真情︱盧慶輝突然公布分手

可是，二人戀情只維持約一年便分手，張慧儀在節目中無奈稱，用現在的說法，當日其實是「被分手」，直言：「對我嚟講打擊好大。」

她憶述當年情況指，某日工作後看CALL發現被批傳媒「Call爆機」，向她問情變回應，此時張慧儀才知盧慶輝在出席活動時單方面向傳媒表示二人已情斷，她愕然稱：「我唔知呀，我前一晚仲同佢食飯好地地，仲拍緊拖，未分手。對於我嚟講，點解會咁呢？我好想知，即刻開車去搵佢，咁對方一定唔會講啦！當時我好唔開心，當然後來我知原因啦！」

張慧儀亦十分厚道，指盧慶輝現在已有家室，雙方也多年沒再聯絡，當年情變內情不想透露，免重提舊事影響他人，只豁達地形容這段舊情對她來說是段「好好的經歷」。

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