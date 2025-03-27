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吸塵機推薦2025︱《LDK》10款無線吸塵機　吸力强勁輕巧易用最平$625

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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《LDK》10款直立式無線吸塵機推薦　吸力强勁輕巧易用最平$625

【吸塵機／無線吸塵器／LDK／消委會推薦】吸塵維持家居清潔非常重要，近年愈來愈多人使用直立式無線吸塵機，日本家品雜誌《LDK》對市面上吸塵機進行評測，選出2025年TOP10推薦，最便宜只需$625！

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《LDK》針對使用吸塵機的用家進行調查，發現最多人想要的吸塵機類型是「無線款」（65.3%），其次是「掃地機械人」（18.9%）、罐式吸塵機（8.4%）及手持式吸塵機（7.4%）

接受調查的用家表示，選擇吸塵機時除了考慮吸力，還會看重產品的的體積、使用持久性、是否易於清潔等；有45.7%的人首要看中吸塵機是否輕盈。而直立式無線吸塵機的特色就是其體積輕巧，在需要清潔時可以輕鬆拿起並快速清理髒污，不需要再額外整理桌椅。

選擇無線吸塵機要點

《LDK》指出，選擇吸塵機時，要留意吸頭形狀是否適合家居使用，例如：

  • 地板刷（沒有旋轉毛刷）：適合硬木地板，吸力很好。沒有旋轉毛刷好處是污垢和毛髮不會纏繞在刷頭上，從而減少維護的麻煩。
  • 電動刷：透過電動馬達旋轉來掃除污垢，適用於任何地板材料；但部分產品實際吸力稍弱。同時也不可避免存在著頭髮纏繞在刷子上的情況，維護較麻煩。

此外，還有一些吸塵機吸頭附近配有LED燈，使用時能輕易看到灰塵，方便清潔陰暗區域和檢查狹窄空間，或有圖案的地板上的污垢，輕鬆捕捉垃圾。

比較測試項目

《LDK》比較各大家電製造商有售的直立式無線吸塵機，包括Dyson、Panasonic、SHARP、日立和東芝等知名品牌，測試了6種不含底座（3種紙袋式、3三種旋風式）和4種帶有底座的產品。

測試一：吸力

  • 清潔硬木地板、牆角、地毯和地墊，測試吸塵機是否無論在任何場地，都能乾淨地吸走任何類型的污垢。例如地板上的散沙、牆面上撒的咖啡粉、地毯上的寵物毛髮、紙片。

測試二：維護方便性

  • 測試清潔集塵杯時的簡易性，同時測量集塵杯和底座的容量。包括檢查了是否可以在不弄髒手的情況下處理、垃圾是否會散落。另外，模擬頭髮細線被吸入，選擇纏結頭髮最少的給予較高評分。
  • 在清潔過程中，檢查零件數量是否盡可能多、凸起或凹槽盡可能少；是否易於用水清洗、重新組裝的難易程度如何。

測試三：易用性

  • 檢查吸塵機及其所有配件的重量、手持是否容易使用疲勞，及產品體積是否方便隨意移動。

測試四：寧靜程度

  • 以強模式運轉，測量運轉噪音，根據平均值進行評估。

10款直立式無線吸塵機推薦名單

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1. SHARP RACTIVE Air EC-KR2

2. Shark EVOPOWER SYSTEM STD+無線直立式清潔器 CS150JAE

3. Twinbird TC-E292W

4. Dyson V12 Detect Slim Fluffy SV46 FF

5. Panasonic松下 紙袋式無線吸塵器 MC-PB60

6. 日立 Rakukaru Stick PV-BL3L

7. AQUA Cordless Stick AQC-HX1R

8. Toshiba東芝 Lifestyle Torneo Cordless VC-SL130DS

9. Siroca Easy Cleaner SV-SK151

10. Iris Ohyama Magicalina SCD-L3PD-HC

同場加映：消委會推薦總評4星吸塵機

本港消委會曾測試市面上20款無線直立式吸塵機，比較各款的「電池續航力及吸力維持表現」、「吸淨能力」、「省電程度」、「寧靜程度」及「使用方便程度」。最後綜合評分，選出4款整體表現較佳的4星款式：

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1. Miele Triflex HX2 Cat&Dog

2. Dyson V12 Detect Slim Absolute

3. Dyson V15 Detect Absolute

4. LG A9T-Ultra

    同場加映：消委會14款抽濕機評測

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    同場加映：消委會窗口式冷氣評測

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