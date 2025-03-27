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藝術好去處丨信和「Lightwaves 藝光動影」藝術展　即日起尖東海旁4000平方米光影幕牆上映

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撰文： 陳珈希

發布時間： 1 小時前

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熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

信和集團夥拍HKwalls舉辦「Lightwaves藝光動影」藝術展，於尖沙咀中心及帝國中心的光影藝術幕牆，展出由海外及本地藝術家所設計的原創作品。（信和提供）

藝術三月，信和集團夥拍本地藝術團體HKwalls合辦「Lightwaves藝光動影」藝術展，即日起至4月21日每晚在尖東海旁，長達4,000平方米的光影藝術幕牆上，展出六幕由海外及本地藝術家所設計的原創光影作品，不但為「街頭藝術節」帶來最視覺衝擊表演，亦為年度盛事香港藝術三月注入新驚喜，有興趣人士不容錯過，與家人一同欣賞啦！

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由即日起至4月21日的晚上6時至11時，尖沙咀中心及帝國中心一幅由超過82,000顆LED圓點燈組成，長4,000平方米光影藝術幕牆，將展出六幕由海外及本地藝術家所設計的原創作品，包括由西班牙藝術家SpY於巴塞隆納引起極大迴響的「MONOLITH」、現居美國的藝術家Alina Nazmeeva以香港生態為靈感創作的「Invisible Currents」、澳洲墨爾本Angela Ho，以及本地藝術家 Desmond Leung、Henry Chu和Xeme & Match，為觀眾帶來獨一無二的視覺探索之旅。

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HKwalls創辦人Maria Wong表示，今年已是與信和集團第三次合作，藝術家以科技為畫筆，維港夜幕為背景，創作出屬於香港的獨特作品。同場更展出其他數碼光影作品，揉合創新數碼藝術科技、動態視覺效果及繽紛色彩，在璀燦的維港夜色襯托下，帶領公眾感受新媒體藝術的精彩創作與魅力，沉浸於嶄新美學世界之中。

另外，為響應藝術月，信和與香港畫廊協會合作，即日起至3月30日於巴塞爾藝術展香港展會期間，會定期提供免費穿梭巴士，提供南區快線接載市民，來往灣仔會議展覽中心及港島南區多個藝術空間集中地。

信和集團夥拍HKwalls舉辦「Lightwaves藝光動影」藝術展，於尖沙咀中心及帝國中心的光影藝術幕牆，展出由海外及本地藝術家所設計的原創作品。（信和提供）

「Lightwaves 藝光動影」藝術展

日期：即日起至4月21日

時間：晚上6時至11時

內容：尖沙咀中心及帝國中心的信和光影藝術幕牆，上演六幕由海外及本地藝術家創作之數碼藝術品

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