猝死危機｜生活健康被譽健身女王  28歲女教師突心臟病猝逝  母悲揭禍根是「1類飲品」

【心臟病／健身／飲品／猝死】美國佛州28歲女教師Katie Donnell以健康形象著稱，平日熱愛運動、飲食健康，惟4年前某日突發心臟病猝逝，其母日前悲痛透露，愛女生前頻飲1類飲品，相信因此成為致命主因。

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綜合外媒及《紐約郵報》報道，Katie於2021年8月與朋友聚會時忽然倒地翻白眼，友人以為中風急叫救護車送到送院，最終證實Katie出現突發心臟病，可惜最終仍因腦部長時間缺氧導致不可逆損傷，經3小時搶救與10天藥物昏迷，其癲癇症狀惡化，家屬最終決定終止維生系統，終年28歲。

生前生活健康，愛飲1飲料成致命關鍵（點擊圖片閱讀詳情）：















猝死危機｜大量攝取咖啡因恐增猝死風險

醫師坦言Katie的情況，大量攝取咖啡因者常見猝死案例類似，雖然目前無直接證據，但有研究指出，健康成人每日咖啡因攝取應低於400毫克（約2杯中杯美式咖啡），超量攝取咖啡因恐致血壓上升、心率異常，加劇焦慮並危害心臟。

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報道雖未有透露Katie所飲用的能量飲料的品牌或類型，惟Lori悲痛表示，自女兒離世後自己的生活已「被毀掉」，呼籲大眾應該讓子女遠離這些產品：

別讓孩子因追求體能表現賠上性命！

猝死危機｜能量飲料健康危機 營養學家籲大眾：提神不傷身為原則

報導補充指，近年因能量飲料引發的健康危機層出不窮，例如2018年澳洲21歲音樂Lachlan Foote因蛋白奶昔添加咖啡因粉中毒身亡、2023年美國20歲女子Jazmin Garza健身前飲用能量飲料後心跳驟停、險些喪命。

營養學家提醒，咖啡因攝取應以「提神不傷身」為原則，建議選擇低咖啡因替代品，並避免與運動補劑混用。

同場加映｜6大咖啡因過量症狀

台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒曾提醒，若有以下6大症狀，就可能代表過量喝咖啡了。這時應減少或停止喝咖啡，有需要時要尋求醫生的幫助：

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資料來源：紐約郵報

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