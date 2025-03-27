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海外升學｜年花6位數供兩子紐西蘭升學　區永權不捨分離機場爆喊：彼此都要加油

升學教育

撰文： 游艾維

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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區永權兩名兒子區靖嵐及區靖崋往紐西蘭升學。

【東張西望/區永權/紐西蘭】《東張西望》主持區永權育有兩名兒子，早前他安排14歲長子區靖嵐（Aidan）以及13歲幼子區靖崋（Ambrose）往紐西蘭升學，他跟太太親自陪兩兒赴當地開學，事後更於社交網分享片段。

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紐西蘭升學｜學費貴向客戶𢱑撈

從短片所見開學日那天，區永權跟太太陪Aidan和Ambrose返學，區永權親自駕車接送，其後鏡頭一轉，區永權一家四口現身當地機場，跟愛兒分離的他因不捨而流下男兒淚，上機前對著兩兒說：「畀心機讀書知唔知呀？」之後擁著兒子爆喊說：「聽教聽話知唔知呀？」

區永權更發文表示：「兩個仔，已經開始挑戰自己，學習獨立展翅高飛！鼓勵佢哋信心要足夠，其實父母亦都學習放手，彼此都要加油！作為區太嘅朋友，自此之後可以多多約佢Hang out！而作為我嘅新舊客戶，請要多多想起我喔，因為有兩個仔在外升學，感覺是多麼的刺激興奮？！你們懂的！」

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紐西蘭升學｜區永權不擔心兒子學壞

區永權回覆TOPick時透露，在台慶頒獎禮翌日便陪同兒子前往紐西蘭，他和太太在當地逗留了三星期。談及供養兩名兒子留學的費用，他僅表示：「每位六位數吧。」

至於兩名兒子不在身邊是否擔心學壞，區永權坦言：「其實兒子不在身邊，肯定會有所擔心，但我對兩兄弟仍然有信心。」

區永權一家四口在紐西蘭。（取自instagram）

紐西蘭升學｜積極為幼子治療自閉症

區永權的幼子Ambrose一歲半時確診高功能自閉症，幸而他積極應對，把握治療的黃金期，最終發現Ambrose擁有卓越的音樂天賦。

區永權曾在《360秒人生課堂》中分享，初時他注意到Ambrose的性格雖然開朗，但會刻意逃避與他人進行眼神接觸，似乎活在自己的世界中。為此，區永權帶著幼子接受檢測，結果確診患有高功能自閉症。

回憶得知幼子患病的情景，區永權坦言跟太太起初難以接受：「我記得她當時買了很多相關書籍，我一邊駕車，她一邊讀書給我聽，同時淚流滿面。那一幕至今仍然歷歷在目。」

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其後，區永權為 Ambrose 選定一家專門訓練自閉症兒童的私營機構，安排密集式訓練與治療。當時，幼子每逢星期一至五上午返學，下午前往機構接受每日3小時的訓練，持續三年不間斷。儘管過程辛苦，Ambrose一年比一年進步，他的自閉症症狀已經變得不再明顯。

三年前，區永權更發現幼子擁有音樂細胞，安排他學習打鼓與彈琴，父子曾四手聯彈，在打鼓方面，Ambrose表現尤為出色，甚至曾在比賽中獲得冠軍。

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