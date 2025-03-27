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婦科癌症殺手｜近3成子宮內膜癌患者具基因變異　香港防癌會首將免疫治療納助醫計劃

港聞

發布時間： 2 小時前

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香港防癌會指，近3成子宮內膜癌患者具基因變異，並首將免疫治療納助醫計劃。（香港防癌會提供）

子宮內膜癌屬常見婦科癌症，惟不少患者對子宮內膜癌及其治療的認識不充足，加上早期症狀不明顯，導致女士們或會延遲就醫。有抗癌機構指，約3成患者具有基因變異，以往晚期患者只有化療的選擇，近年就發展出對應的免疫治療，並將基因變異子宮內膜癌納入助醫計劃，務求擴大計劃的藥物資助範圍，同時鼓勵相關患者及早接受免疫治療。

早期症狀不明顯　容易被忽視

香港防癌會表示，子宮內膜癌早期症狀並不明顯，未停經女士的主要表現為陰道異常出血，例如經期長而頻密、月經之間出血、停經後出血，這些情況容易被女士誤作月經紊亂而被忽略；至於停經後的女士則有可能出現陰道異常分泌，若於更年期前後出現，亦有可能被女士們忽略而未有及早求醫。部分女士隨着病情惡化，會出現例如性交或小便時骨盤疼痛、下腹出現硬塊、大便習慣異常、陰道排出膿血等症狀。

約３成患者具基因變異　本港已納入免疫治療

香港防癌會改善癌病人基金委員會主席楊美雲醫生指，近年醫學界發現約3成患者具有基因變異，不過現時已發展出針對性的免疫治療。大型國際研究結果顯示，接受免疫治療結合化療的患者，24個月無惡化存活期高達61.4%、36個月總存活期則達78.0%，並能降低病情惡化或死亡風險達72%。由於療效理想，多個醫學機構已將「免疫治療結合化療」列入晚期子宮內膜癌的一線治療建議，本港亦已跟隨指引納入為標準治療。

楊醫生亦提醒指，女士要預防子宮內膜癌，除了要注意均衡飲食、定期運動及體重管理外，更要留意自己的月經週期，部分很久沒有月經的女士，容易令子宮內膜增厚，並且增加子宮內膜增生及患上子宮內膜癌的風險，建議此類女士可諮詢醫生意見，如服用荷爾蒙藥，使月經週期變得穩定；而月經流量過多或子宮內膜增生的女士，亦可諮詢醫生意見，服用荷爾蒙藥以穩定子宮健康。

有見癌症患者面對持續的財政重擔，香港防癌會致力透過教育、研究及宣傳有關癌症的資訊，以及提供各類型資助計劃，期望為患者提供全方位支援予患者及家屬。其中亦首將子宮內膜癌納入助醫計劃，資助癌症患者購買醫院管理局非安全網上的自費藥物，鼓勵相關患者及早接受免疫治療。

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