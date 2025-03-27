HPV病毒｜台女星自爆20歲時遇恐怖情人　私處反覆感染揭驗HPV：快要崩潰

▲ 台灣女星薔薔自揭曾因恐怖情人染上HPV病毒。

【HPV病毒/椰菜花/性病】恐怖情人除了對心理造成影響，亦有機會危害生理健康！台灣女星薔薔（林嘉凌）近日自揭20歲時曾與恐怖情人交往，導致私處反覆感染，檢查後發現染上HPV病毒，一度陷入崩潰邊緣。

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薔薔近日在節目《11點熱吵店》中談及年少經歷，透露自己在20歲時曾遇到恐怖情人，並因此陷入一段惡夢般的戀情，造成生理與心理雙重創傷。她憶述，當年自己每次與對方發生關係，私處便會出現黴菌感染，導致她每周都要到婦產科求診2、3次，苦不堪言。

她之後在醫生建議下進行子宮抹片檢查，不料卻驗出異常，進一步檢查後竟發現染上HPV病毒，甚至還是最惡性的其中2種，令她感到晴天霹靂：

那時候其實我甚麼知時都沒有，而且我不能跟家人講，我一個人查完了所有的東西，然後一個人去面對這樣的問題，我整個人快崩潰了。

所幸她之後遵從醫囑，配合治療並禁慾一年，最終成功恢復健康；而這段經歷也讓她成長許多，呼籲女性要更加重視身體健康與交往對象的選擇。

同場另一位嘉賓網紅若熙娘娘亦分享自身經歷，曾與一名調酒師交往，期間男方展現十分強烈的控制欲，不僅對她下達各種要求，甚至還要她跪下看自己的「脫褲秀」讓她當場嚇傻。更可怕的是，男方私處還長滿「椰菜花」狀的病毒疣，嚇得若熙娘娘以月經期間不方便發生關係為由婉拒對方，並在當晚趁男方熟睡時連夜逃跑，才終於成功脫身。

HPV病毒｜男女均會感染HPV

本港耳鼻喉科專科醫生林偉雄曾受訪解釋，HPV病毒很普遍，是一種接觸傳染的傳染病，只要身體接觸到此病毒就有機會感染，而性接觸屬比較常見的感染途徑，男女都有均等機會受到感染。

HPV病毒有過百種不同類型，基本可將它們分為低危型和高危型，低危型指感染後會產生患癌的機會相對低，但所引發的良性疾病都會對人類健康構成影響，包括生殖器出現「濕疣」，俗稱「椰菜花」，或在皮膚會生疣等。

HPV病毒｜「椰菜花」常見症狀

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性病風險｜4大易感染高危環境

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HPV病毒｜9招預防感染HPV

廣東省中醫院大學城醫院婦科副主任醫生唐虹接受內媒訪問指，HPV病毒「耐寒不耐熱」，溫度達攝氏55至60度時便會變質，因此高溫消毒可以消滅病毒。惟大多數溫泉水溫度僅約40至45度，導致HPV病毒仍可生存，如果皮膚有傷口便很容易感染到HPV。

唐醫生續指，雖然浸溫泉恐有感染HPV風險，但只要跟足以下9大注意事項，便可有效預防感染風險：

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