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foodpanda優惠｜600多個全新餐廳品牌加盟　外賣優惠最高減$150＋自取6折起

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 3 小時前

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熱門 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

foodpanda有600多個全新餐廳品牌加盟，並推出外賣優惠最高減$150及外賣自取優惠6折起。

【foodpanda香港/日韓料理/東南亞美食】foodpanda香港宣布達600多個新餐廳品牌進駐！無論是日韓料理、東南亞美食，以至台式飲品及精品咖啡都有！即日起透過foodpanda於指定餐廳訂購美食外送，憑優惠碼「PANDADEAL」可享受高達$150的折扣優惠；於指定餐廳訂購外賣自取，無需優惠碼可享受最高6折優惠。 

600多個全新加盟餐廳品牌進駐foodpanda香港zd1

foodpanda優惠｜新餐廳陣容加盟 

最新加盟foodpanda的包括Pirata Group、Leading Nation Group及Nha Trang Group旗下多個餐飲品牌獨家進駐，Goobne Chicken和天仁茗茶亦同時獨家加盟。

foodpanda優惠｜限時雙重優惠

外送專享：

於以下指定精選餐廳訂購美食外送，於指定推廣期內，憑優惠碼「PANDADEAL」即享折扣優惠高達$150！各間餐廳之推廣日期、優惠及換領次數各有不同，詳情請密切留意foodpanda網站及apps內資訊！

自取狂歡：

同時，於以下新加盟餐廳及指定精選餐廳訂購外賣自取，無需優惠碼可享高達 6 折優惠！

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜聖十架小學棄小食部改建廚房　天台種菜助學生不再偏食

foodpanda優惠｜新加盟精選品牌一覽

類別代表品牌招牌必點
亞洲風味Goobne Chicken韓式烤雞、辣炒年糕
越南經典Nha Trang Vietnamese Cuisine生牛肉河粉、越式春卷
日式潮流MOS Burger米漢堡、和風炸雞
茶飲甜點天仁茗茶913茶王、鐵觀音霜淇淋
異國料理TMK手卷店、The Pizza Project創意壽司手卷、手工薄餅

foodpanda優惠｜最新精選加盟餐廳

Goobne Chicken

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Goobne 韓國No.1烤雞店品牌，主打用烤爐烤出來的烤雞，卡路里更少，更健康，烤雞味道更升級！Goobne也提供特色薄餅及韓國代表性食品，如辣炒年糕、炒粉絲等。

Leading Nation Group

 

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Leading Nation Group旗下餐廳品牌包括精品西式咖啡店Elephant Grounds、特製100%和牛沾麵店Mashi no Mashi，以及主打美式復古風Deli的Morty’s Delicatessen。

摩斯漢堡(MOS Burger)

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日本人氣連鎖快餐店MOS Burger摩斯漢堡進駐香港已經18年，現時全港各區設有40多間分店，被譽為日本最美味的漢堡飽連鎖專門店。

Nha Trang Group

 

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主打越南菜的Nha Trang Group，坐擁4大品牌, 包括芽莊越式料理Nha Trang Vietnamese Cuisine、越灶BÊP Vietnamese Kitchen、芽莊Canteen及春庭越調XUÂN Modern Vietnamese，堅持採用最新鮮上乘食材來泡製正宗及地道越式美食。

Pirata Group

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Pirata Group擁有多個餐飲品牌，致力將新穎餐飲概念和體驗引進香港和亞洲。餐飲品牌包括現代印度餐廳Chaiwala、沿海意大利餅店暨全天候餐館Pane e Latte、手製意粉Pici、手工薄餅The  Pizza Project、新潮日本料理手卷店TMK及日式秘鲁菜Tokoylima。

天仁茗茶

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天仁茗茶自2012年在香港開設首店，現已拓展至近60間分店，提供優質茶飲及茶葉產品，並推出香港限定茶味霜淇淋等，讓茶友在茶飲與美食中共享喫茶樂趣！

水門泰式海南雞飯專門店

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水門泰式海南雞飯專門店，最著名一定是皮爽肉嫩的去骨海南雞飯，採用特選雞種，配自家製水門醬汁，深受港人愛戴。除了招牌海南雞飯之外，他們泰式飲料、船粉、小食及小炒都很受大眾歡迎。

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