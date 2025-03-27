CHIIKAWA香港限定店｜CHIIKAWA香港首間官方限定店登陸海港城　逾400款日本直送商品+3大打卡位

▲ CHIIKAWA香港首間官方限定店於4月2日登陸海港城！

【CHIIKAWA香港官方Pop-Up】CHIIKAWA迷注意！CHIIKAWA首間香港官方期間限定店由4月2日開始登陸海港城，佔地3千呎，逾400款日本直送商品，其中更有會場限定款式！另外更設有3大打卡位，最矚目的是2米高CHIIKAWA公仔牆！明日（28日）中午起KKday接受優先預約進場，大家Mark實時間！

CHIIKAWA香港｜官方限定店逾400款日本直送精品

香港首間CHIIKAWA官方期間限定店將於4月2日至4月27日登陸尖沙咀海港城，全場佔地3千呎，展示逾400款日本直送精品，當中更有不少會場限定款式，場內最為矚目的是香港首度官方引入的印花T-Shirt及長袖上衣、可折疊環保袋、斜背袋等，價格由$200起。當然更有多款超可愛人氣公仔，包括水族館系列公仔掛飾$125、壽司系列公仔掛飾$140及壽司師傅公仔$175，數量有限，粉絲們切勿錯過！

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CHIIKAWA香港｜3大打卡位 必影2米高CHIIKAWA公仔牆

除了精品外，店內還設有3大特色打卡位，包括由超過600隻CHIIKAWA公仔組成的2米高公仔展示牆、12米長的「角色合照牆」、以及吉伊卡哇、小八貓拱門。

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CHIIKAWA香港｜CHIIKAWA「祈願園林」 消費指定金額獲祈願卡

另外，海港城更於海運大廈地下中庭設置「CHIIKAWA祈願園林」，園林中有3棵祈願樹，只要於期間限定店內消費滿$300，即可免費獲得一張「CHIIKAWA幸福祈願卡」，粉絲可以在祈願卡上寫下願望，然後掛在樹上。

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CHIIKAWA香港｜KKday優先預約免排隊

為了減少排隊時間，活動與KKday合作推出優先預約系統，在3月28日中午12時起，大家可透過KKday預約首星期（4月2日至4月7日）的入場名額，其後每周二會開放未來7日的名額。持到「預約券」的粉絲可於指定時段進場，4歲以下的小童毋須持憑證進場，現場也會於每日指定時段派發「即日整理券」。

CHIIKAWA 首間香港官方期間限定店

日期：2025年4月2日至4月27日

時間：11:00-21:00（最後進場時間為20:30）

地點： 海港城海運大廈展覽大堂

【KKday優先預約入場】

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