  • 26°C
香港時間：2025327日 (四) 19:08

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

CHIIKAWA香港限定店｜CHIIKAWA香港首間官方限定店登陸海港城　逾400款日本直送商品+3大打卡位

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

CHIIKAWA香港首間官方限定店於4月2日登陸海港城！

【CHIIKAWA香港官方Pop-Up】CHIIKAWA迷注意！CHIIKAWA首間香港官方期間限定店由4月2日開始登陸海港城，佔地3千呎，逾400款日本直送商品，其中更有會場限定款式！另外更設有3大打卡位，最矚目的是2米高CHIIKAWA公仔牆！明日（28日）中午起KKday接受優先預約進場，大家Mark實時間！

CHIIKAWA香港｜官方限定店逾400款日本直送精品

香港首間CHIIKAWA官方期間限定店將於4月2日至4月27日登陸尖沙咀海港城，全場佔地3千呎，展示逾400款日本直送精品，當中更有不少會場限定款式，場內最為矚目的是香港首度官方引入的印花T-Shirt及長袖上衣、可折疊環保袋、斜背袋等，價格由$200起。當然更有多款超可愛人氣公仔，包括水族館系列公仔掛飾$125、壽司系列公仔掛飾$140及壽司師傅公仔$175，數量有限，粉絲們切勿錯過！

點擊圖片放大
+18
+17

CHIIKAWA香港｜3大打卡位 必影2米高CHIIKAWA公仔牆

除了精品外，店內還設有3大特色打卡位，包括由超過600隻CHIIKAWA公仔組成的2米高公仔展示牆、12米長的「角色合照牆」、以及吉伊卡哇、小八貓拱門。

點擊圖片放大
+3
+2

最新影片推介：

TOPick一分鐘
SEN學童｜小朋友無記性又唔專心？　專家教4招助ADHD提升專注力

CHIIKAWA香港｜CHIIKAWA「祈願園林」 消費指定金額獲祈願卡

另外，海港城更於海運大廈地下中庭設置「CHIIKAWA祈願園林」，園林中有3棵祈願樹，只要於期間限定店內消費滿$300，即可免費獲得一張「CHIIKAWA幸福祈願卡」，粉絲可以在祈願卡上寫下願望，然後掛在樹上。

點擊圖片放大
+3
+2

CHIIKAWA香港｜KKday優先預約免排隊

為了減少排隊時間，活動與KKday合作推出優先預約系統，在3月28日中午12時起，大家可透過KKday預約首星期（4月2日至4月7日）的入場名額，其後每周二會開放未來7日的名額。持到「預約券」的粉絲可於指定時段進場，4歲以下的小童毋須持憑證進場，現場也會於每日指定時段派發「即日整理券」。

CHIIKAWA 首間香港官方期間限定店
日期：2025年4月2日至4月27日
時間：11:00-21:00（最後進場時間為20:30）
地點： 海港城海運大廈展覽大堂
KKday優先預約入場

更多相關報道：

復活節好去處2025｜昂坪360復活節限定「牛仔」尋蛋遊戲　推出$30小童來回纜車門票優惠

圖書開倉｜兒童圖書開倉價補充練習$20起　英文圖書小說5折＋益智遊戲7折起＋送小禮物

親子好去處｜黑白奶茶一連10日免費派奶茶　藝術展設6大打卡區+送紀念品

親子好去處｜全城有機日3月30日中環舉行　必買$1有機菜  廚具2折優惠

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

冒險樂園｜冒險樂園銅鑼灣分店3.30結業　免費派50代幣任夾公仔
12:30 2025/03/26
冒險樂園｜冒險樂園銅鑼灣分店3.30結業　免費派50代幣任夾公仔
卡通人物排名｜呢隻小白鼠擊敗LABUBU成10大熱搜角色榜首　Mofusand升至第3位Sanrio系列有冇上榜？
14:00 2025/02/22
卡通人物排名｜呢隻小白鼠擊敗LABUBU成10大熱搜角色榜首　Mofusand升至第3位Sanrio系列有冇上榜？
結業潮｜日系家品店JP LIVING STYLE半年執3間　德福店結業清貨低至半價最平$10起
19:02 2025/03/05
結業潮｜日系家品店JP LIVING STYLE半年執3間　德福店結業清貨低至半價最平$10起
親子好去處｜M+博物館3.15起辦畢加索展覽　一代巨匠逾60件經典畫作率先睇
11:15 2025/03/14
親子好去處｜M+博物館3.15起辦畢加索展覽　一代巨匠逾60件經典畫作率先睇
親子好去處｜黑白奶茶一連10日免費派奶茶　藝術展設6大打卡區+送紀念品
14:13 2025/03/21
親子好去處｜黑白奶茶一連10日免費派奶茶　藝術展設6大打卡區+送紀念品
復活節好去處2025｜昂坪360復活節限定「牛仔」尋蛋遊戲　推出$30小童來回纜車門票優惠
09:30 2025/03/26
復活節好去處2025｜昂坪360復活節限定「牛仔」尋蛋遊戲　推出$30小童來回纜車門票優惠

你可能感興趣

冒險樂園｜冒險樂園銅鑼灣分店3.30結業　免費派50代幣任夾公仔
12:30 2025/03/26
冒險樂園｜冒險樂園銅鑼灣分店3.30結業　免費派50代幣任夾公仔
卡通人物排名｜呢隻小白鼠擊敗LABUBU成10大熱搜角色榜首　Mofusand升至第3位Sanrio系列有冇上榜？
14:00 2025/02/22
卡通人物排名｜呢隻小白鼠擊敗LABUBU成10大熱搜角色榜首　Mofusand升至第3位Sanrio系列有冇上榜？
結業潮｜日系家品店JP LIVING STYLE半年執3間　德福店結業清貨低至半價最平$10起
19:02 2025/03/05
結業潮｜日系家品店JP LIVING STYLE半年執3間　德福店結業清貨低至半價最平$10起
好去處 親子活動 玩樂 卡通動漫 卡通精品 商場活動 海港城 海運大廈 尖沙咀

最高瀏覽

急症室最長等候時間（03月27日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月27日 時間16:05）
妥瑞症｜65歲李子雄兒子患妥瑞症及食物不耐症　嫩妻親製1物成功舒緩愛兒病情【附妥瑞症症狀】
妥瑞症｜65歲李子雄兒子患妥瑞症及食物不耐症　嫩妻親製1物成功舒緩愛兒病情【附妥瑞症症狀】
張慧儀真情︱激動回應遭影射劈腿六富豪生私生子　張慧儀憶當年被盧慶輝狠飛：好好的經歷
張慧儀真情︱激動回應遭影射劈腿六富豪生私生子　張慧儀憶當年被盧慶輝狠飛：好好的經歷
金秀賢金賽綸｜家屬召開記者會公開金秀賢訊息截圖　金賽綸求情未果後自殘照片曝光
金秀賢金賽綸｜家屬召開記者會公開金秀賢訊息截圖　金賽綸求情未果後自殘照片曝光
東張西望丨做私家大腸鏡檢查　疑「照爆腸」　港女劇痛入急症需切腸掛便袋
東張西望丨做私家大腸鏡檢查　疑「照爆腸」　港女劇痛入急症需切腸掛便袋