  • 28°C
香港時間：2025327日 (四) 15:43

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Art Basel 2025｜安達人壽沉浸式藝術體驗展區 跨界別藝術探討生死教育

休閒消費

撰文： 陳家昌

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

Art Basel Hong Kong 2025 展會合作夥伴安達人壽

今屆 Art Basel Hong Kong 2025 的展會合作夥伴安達人壽，將於 3月28 至30日在CHUBB 安達人壽體驗展區推出沉浸式藝術體驗「生命對話：Every Wish Lasts」，邀請觀眾踏上一場自我內省的旅程。

在CHUBB 安達人壽沉浸式體驗展區，設計了一個別具象徵意義的「許願池」，觀眾可踏上一場自我內省的旅程，圍繞「願望傳承」的體驗。

觀眾將思考一個問題：「如果有一天你要離開，你的願望是什麼?」。觀眾可將願望輸入到裝置內，連接特製的硬幣，當將硬幣投入池中，願望會被投影到牆壁與天花板上，如水流般蕩漾流動，留下的漣漪，象徵著生命中的選擇，而每個選擇所留下的影響將超越生命的界限，留下深遠影響。

此次展覽糅合了多媒體創意概念及製作，雲集了創意概念團隊Projct、多媒體藝術家Frédéric Bussière、The Collective、LAAB Architects，以及來自LOL Drama Workshop的一眾出色演員。CHUBB 安達人壽透過「生命對話：Every Wish Lasts」與不同領域的出色人才進行跨界別合作，為觀眾帶來獨特的藝術體驗。 

此次活動匯聚了多位數碼研究員及藝術家，包括projct_co、fredbussiere、設計團隊 laabpro，以及chickmcnugget為首的一眾出色演員，為觀眾帶來獨特的藝術體驗。

CHUBB安達人壽香港總裁暨北亞區主管區張明儀表示：「CHUBB安達人壽秉持著守護客戶至臻價值的使命。我們相信，每一次的對話、每一個行動與每一個願望，都承載著深遠的意義。透過『生命對話：Every Wish Lasts』藝術體驗，我們鼓勵觀眾反思他們希望留給下一代的的傳承。今天的選擇，將影響往後的世代，就如水面上的漣漪一樣，能夠延續到更遠的地方。」

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

Art Basel 2025｜藝術三月壓軸盛事揭幕　LV+BMW藝術展區率先睇
18:08 2025/03/26
Art Basel 2025｜藝術三月壓軸盛事揭幕　LV+BMW藝術展區率先睇
Art Central 2025｜藝術三月盛事中環啟動 　策展人推介5大亮點環節
16:15 2025/03/25
Art Central 2025｜藝術三月盛事中環啟動 　策展人推介5大亮點環節
盧國沾離世｜潘源良大館歌詞手稿書法展 以詞聖作品書寫致敬
13:34 2025/03/20
盧國沾離世｜潘源良大館歌詞手稿書法展 以詞聖作品書寫致敬

你可能感興趣

Art Basel 2025｜藝術三月壓軸盛事揭幕　LV+BMW藝術展區率先睇
18:08 2025/03/26
Art Basel 2025｜藝術三月壓軸盛事揭幕　LV+BMW藝術展區率先睇
Art Central 2025｜藝術三月盛事中環啟動 　策展人推介5大亮點環節
16:15 2025/03/25
Art Central 2025｜藝術三月盛事中環啟動 　策展人推介5大亮點環節
盧國沾離世｜潘源良大館歌詞手稿書法展 以詞聖作品書寫致敬
13:34 2025/03/20
盧國沾離世｜潘源良大館歌詞手稿書法展 以詞聖作品書寫致敬
文娛藝術 Art Basel 展覽 生死教育

最高瀏覽

罕見病｜李子雄兒子患妥瑞症　媽媽心疼哽咽：完全不受控制抽動
罕見病｜李子雄兒子患妥瑞症　媽媽心疼哽咽：完全不受控制抽動
急症室最長等候時間（03月27日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月27日 時間12:05）
妥瑞症｜65歲李子雄兒子患妥瑞症及食物不耐症　嫩妻親製1物成功舒緩愛兒病情【附妥瑞症症狀】
妥瑞症｜65歲李子雄兒子患妥瑞症及食物不耐症　嫩妻親製1物成功舒緩愛兒病情【附妥瑞症症狀】
移民加拿大｜移加90後港人續簽被拒無限期失業　慘遭同行嘲笑深夜爆喊反撃：忍夠了
移民加拿大｜移加90後港人續簽被拒無限期失業　慘遭同行嘲笑深夜爆喊反撃：忍夠了
改名建議｜10個成功人士最常用英文名揭盎　最多管理層叫「XXXX」　僅1個女性名入十大
改名建議｜10個成功人士最常用英文名揭盎　最多管理層叫「XXXX」　僅1個女性名入十大