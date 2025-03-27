Art Basel 2025｜安達人壽沉浸式藝術體驗展區 跨界別藝術探討生死教育

▲ Art Basel Hong Kong 2025 展會合作夥伴安達人壽

今屆 Art Basel Hong Kong 2025 的展會合作夥伴安達人壽，將於 3月28 至30日在CHUBB 安達人壽體驗展區推出沉浸式藝術體驗「生命對話：Every Wish Lasts」，邀請觀眾踏上一場自我內省的旅程。

在CHUBB 安達人壽沉浸式體驗展區，設計了一個別具象徵意義的「許願池」，觀眾可踏上一場自我內省的旅程，圍繞「願望傳承」的體驗。

觀眾將思考一個問題：「如果有一天你要離開，你的願望是什麼?」。觀眾可將願望輸入到裝置內，連接特製的硬幣，當將硬幣投入池中，願望會被投影到牆壁與天花板上，如水流般蕩漾流動，留下的漣漪，象徵著生命中的選擇，而每個選擇所留下的影響將超越生命的界限，留下深遠影響。

此次展覽糅合了多媒體創意概念及製作，雲集了創意概念團隊Projct、多媒體藝術家Frédéric Bussière、The Collective、LAAB Architects，以及來自LOL Drama Workshop的一眾出色演員。CHUBB 安達人壽透過「生命對話：Every Wish Lasts」與不同領域的出色人才進行跨界別合作，為觀眾帶來獨特的藝術體驗。

此次活動匯聚了多位數碼研究員及藝術家，包括projct_co、fredbussiere、設計團隊 laabpro，以及chickmcnugget為首的一眾出色演員，為觀眾帶來獨特的藝術體驗。

CHUBB安達人壽香港總裁暨北亞區主管區張明儀表示：「CHUBB安達人壽秉持著守護客戶至臻價值的使命。我們相信，每一次的對話、每一個行動與每一個願望，都承載著深遠的意義。透過『生命對話：Every Wish Lasts』藝術體驗，我們鼓勵觀眾反思他們希望留給下一代的的傳承。今天的選擇，將影響往後的世代，就如水面上的漣漪一樣，能夠延續到更遠的地方。」

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