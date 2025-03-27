金秀賢金賽綸｜家屬召開記者會公開金秀賢訊息截圖　金賽綸求情未果後自殘照片曝光

▲ 金賽綸家屬召開記者會，金秀賢與金賽綸大膽對話內容全公開。

【金秀賢 / 金賽綸 / 戀情 / 自殘 / 記者會】金秀賢與童星出道的已故女演員金賽綸風波持續，身陷「戀童」及「逼債」爭議；金秀賢公司多次發聲明否，表示兩人是在女方成年後戀愛及催債行為。

面對金秀賢方的否認，金賽綸家屬方於今日（3月27）舉行記者會，公開金秀賢與未成年時期金賽綸戀愛證據，兩人大膽「調情」對話內容曝光……同時，亦公開金賽綸求情未果後自殘的照片。

金秀賢金賽綸︱金賽綸母親寫親筆信悲痛發聲 女兒生前曾稱：來生我當你媽媽

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

金秀賢金賽綸｜金秀賢與16歲金賽綸大膽對話內容公開

橫豎研究所強調，召開記者會不為揭露金賽綸私生活，但金秀賢方一直不承認與未成年時期金賽綸交往；會上公開了2016年6月26日金秀賢與當時僅16歲的金賽綸對話內容：

金秀賢：「就算你親我，我應該也不會知道的，我什麼時候抱著你睡都可以，那樣的話，我應該真的可以熟睡。」 金賽綸：「我允許你！」 金秀賢：「（抱著你睡）會不會花上1年？3年？哈哈。」 金賽綸：「1年都很久，還3年。」 金秀賢：「1年夜太久了，6個月呢？」 金賽綸：「想做的時候就做！沒有（時間限制）那種東西。」

金賽綸家屬的委託律師符智碩表示，這段對話顯示雙方關係已經「友達以上」：「如果這個都不能被稱為在交往，那什麼才是？我們也很想問金秀賢，而且當時金賽綸才年僅17歲（虛歲）。」

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

金秀賢金賽綸｜欲親自送手寫信未果 絕望自殘照曝光

另外，除了直指金秀賢與未成年時期金賽綸交往證據外，橫豎研究所還曝光了金賽綸給金秀賢的手寫信，指女方先後收到兩封存證信函後，又遭到男方冷處理，絕望的狀態下她寫一封信，信中提到「我們交往大概5、6年」。

原本希望在朋友的陪同下親自送到金秀賢住處，無奈金秀賢住處管制森嚴，無法隨意進出。金賽綸絕望之際選擇割腕自殘，橫豎研究所亦公開她割腕的照片。

金秀賢反擊｜Gold Medalist起訴金賽綸家屬及橫豎研究所 直斥沒必要公開私人照羞辱當事人

金秀賢金賽綸︱金秀賢在金賽綸家中親暱片曝光 女方家人出「大絕」逼男方認錯

金秀賢金賽綸︱金賽綸生前被脅公布戀情要賠巨款 金秀賢上女方家照片流出網民細思極恐

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】