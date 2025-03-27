一路走好丨蔡瀾胞弟蔡萱離世享年78歲　蔡瀾曾讚亡弟生前侍母至孝

【蔡瀾/香港才子/蔡萱/骨髓纖維化/急性白血病】現年83歲有「香港四大才子」之稱的蔡瀾，自愛妻離世後，無兒無女的他再歷親人離世之痛。其胞弟蔡萱昨日(26日)上午11時證實病逝，享年78歲。據了解，蔡萱為新加坡知名媒體人，生前患有輕微的骨髓纖維化病症，並於上月惡化為急性白血病。

最新影片:

綜合當地媒體報道及其家人所發出的訃文，新加坡著名監製蔡萱於3月25日到醫院覆診時突感呼吸困難和氣喘，於是被送往急症室搶救，惜延至昨日(26日)終不幸病逝。蔡萱生前育有一子一女，兒子蔡華其後證實死訊並向傳媒透露爸爸生前患有輕微的骨髓纖維化（myelofibrosis），上個月病情開始惡化，演變成急性白血病（Acute Leukemia）。

由於蔡瀾一向與胞弟蔡萱感情要好，因此消息一出，外界十分關心的目前身體抱恙的蔡瀾會否出席喪禮，不過蔡華則表示，估計蔡瀾應該無法來送蔡萱最後一程。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

曾讚賞胞弟侍母至孝

蔡瀾早年曾為蔡萱的新書撰寫序言時，便曾回憶道：

蔡萱由我們三人輪流抱著，最疼他的是我們的奶媽，她從大陸跟隨我們一家到南洋，四個孩子都在她的照顧下成長。」

蔡瀾又讚賞蔡萱為人非常孝順，曾透露因大姐和大哥各自有家庭要照顧，而自己則長期在外，因此自父去逝後，蔡萱便負起照顧行動不便的母親重任，指蔡萱每天早上推著輪椅，帶母親到老家對面的加東公園散步。蔡瀾自認不孝，但慶幸有這位乖弟弟，讓他感到安心。

骨髓纖維化9大病徵



香港大學臨床醫學學院內科學系臨床副教授、血液及血液腫瘤科專科醫生喬夏利表示，骨髓纖維化可引起貧血及脾臟腫大，常有以下症狀:

疲倦

骨痛

腹部脹大

易有飽腹感

皮膚㾗癢

夜間盜汗

持續低燒

體重無故下降

注意力下降

喬夏利指患者若有嚴重貧血，存活期會由平均7.9年，減至平均2.1年。市民若有上述症狀應求診。至於脾臟問題可致患者出現嚴重腹痛、門脈高壓或腸胃功能失調。若無適當治療，隨時引發急性白血病。

骨髓纖維化患者目前只能透過手術及其他支援性治療，例如切除脾臟，控制病情，現無藥物可根治。有症狀的低風險患者可用標靶藥、化療藥等作改善。高風險患者須考慮異體幹細胞移植，但事前需接受高劑量化療或電療，故此治療非人人適合，首選治療方案仍是口服標靶藥。對於急性貧血患者，雖然可輸血，但經常輸血可致體內有過量鐵質致器官受損。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5