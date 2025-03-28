飲食禁忌｜食蝦搭1物會變砒霜？豆腐+菠菜會生腎石？拆解8大飲食禁忌組合迷思

【飲食配搭／腎石／隔夜菜／癌症】豆腐和菠菜一起吃會生腎結石？這些在網上流傳的飲食禁忌，是真的嗎？台灣營養師品瑄拆解8大飲食迷思，分享哪些食物搭配，會容易造成營養流失或引發身體不適。其中一種常見的早餐搭配原來也是飲食禁忌。

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營養師品瑄在其YouTube頻道上分享，逐一分析8大飲食迷思和禁忌。她表示，有些傳言雖然有其道理，但有些則過於誇張。以下會為大家拆解8大飲食迷思：

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1. 香腸配乳酸飲品會致癌？

香腸、火腿等加工食品在製作過程中會加入硝酸鹽或亞硝酸鹽，這些添加劑本身是致癌物。而乳酸飲品則含有較多的胺，與硝酸鹽結合後會生成亞硝胺，是一種毒性更高的致癌物。

建議：正常食用是安全的，因為亞硝胺的含量非常少，但應避免長期累積，不建議每天食用。

2. 維他命C與蝦一起會產生砒霜？

海鮮通常含有砷，而高濃度的維他命C可能會將砷轉化為三鉀砷，即砒霜。但實際上，許多天然食物如海鮮中所含的砷屬於無害的有機砷，與維他命C結合後不會產生有毒物質。

3. 螃蟹與柿同時食用會引起食物中毒？

柿含有豐富的單寧酸，而蟹是高蛋白食物，兩者同時食用可能會導致蛋白質凝結，影響腸道吸收和消化，容易引起消化不良或腸絞痛，腸胃敏感的人吃後可能會出現不適、腹瀉，讓人誤以為是食物中毒。

建議：兩者相隔1至2小時食用，並去掉柿的皮以減少影響。

4. 白蘿蔔與橙一起會導致甲狀腺腫脹？

白蘿蔔屬於十字花科植物，含有較多的硫氫酸，而橙則富含黃酮物質，兩者結合可能會抑制碘的吸收，從而影響甲狀腺。但主要的原因是本身碘攝取不足，這種食物組合不太可能導致身體缺碘。

5. 雞蛋加豆漿會影響營養吸收？

雞蛋和豆漿都是營養師推薦的「黃金組合」。有說法認為這兩種食物一起食用會導致腹瀉，原因在於豆漿中的胰蛋白抑制酶影響蛋白質的吸收，而引致腹瀉的原因則是生雞蛋中的沙門氏菌。

建議：將食材徹底煮熟，就可以消滅沙門氏菌並去除抑制酶。

6. 豆腐與菠菜一起吃會引發腎結石？

豆腐含有鈣質，而菠菜含有草酸，兩者結合會形成草酸鈣，但其實草酸鈣不會被腸道吸收，也不會進入泌尿道系統或影響腎臟，而是會隨糞便排出，因此不必擔心。

7. 刺身配芥末或白蘿蔔絲能殺菌？

芥末含有異硫氰酸鹽，確實有抑菌效果，而白蘿蔔絲也含有抑菌成分，但只能抑制細菌增長，無法殺死已存在的細菌。

建議：最重要的是注意食材的衛生安全。

8. 吃隔夜菜會致癌？

食物經過反覆加熱和放置過久，會導致營養流失或變質，特別是葉菜類，因含有較多硝酸鹽，經過高溫或酸性環境長時間放置後，會使鹽類增多，與其他食物中的胺或蛋白質結合形成有毒物質亞硝胺，長期可能會增加致癌風險。

建議：應在4小時內吃完，盡量避免食用隔夜菜。

品瑄提醒，飲食關鍵在於徹底煮熟食材和注意多元攝取，避免長期吃一樣的東西，通常不會有問題。

同場加映｜隔夜蔬菜致癌風險

「營養生」（Negimen）營養師Queenie曾指出，不是每樣餸菜都適合帶飯，一些餸菜如莧菜、小棠菜、白菜等，並不適合隔夜帶飯，全因隔夜蔬菜裏的硝酸鹽，可經細菌或酶作用轉化為亞硝酸鹽。

食安中心過去亦曾檢測73種新鮮蔬菜樣本的硝酸鹽含量，硝酸鹽含量最高為葉菜類蔬菜，接著是塊根和塊莖類蔬菜，風險最低則是瓜菜或果菜類和豆類蔬菜：

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安全食用隔夜飯6大重點

台灣泌尿科醫生高銘鴻就曾於社交平台發文，講解食用隔夜餸6大安全貼士，避免過夜飯菜上滋生大量細菌，而影響食用者健康：

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資料來源：台灣營養師品瑄

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