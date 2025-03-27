保險投訴｜去年涉旅遊保險投訴倍增　市民遊日遇暴風雪因出發前無買車飛遭拒賠

▲ 保險投訴局去年接獲96宗涉及旅遊保單的投訴個案，較去年44宗增逾1倍。

保險投訴局（投訴局）去年共接獲646宗投訴個案，按年升5%，其中住院或醫療保險依舊是最常引發索償糾紛的保單，其次旅遊保單亦飆升逾1倍。在已審結356宗投訴中，有111位投訴人獲得保險公司賠償，涉及總賠償金額達1,050萬元。

投訴局保險索償投訴委員會主席徐福燊表示，去年共處理了747宗投訴個案，其中646宗屬新接獲的個案，在已審結的356宗索償相關的投訴中，主要涉及保單條款的詮釋、不保事項及沒有披露事實等；而引起索償糾紛的兩大主要類型保單是住院或醫療保險及旅遊保險，分別佔164宗及96宗，其中旅遊保險的投訴較去年的44宗倍增。

徐福燊稱，已審結的個案有101宗在投訴局秘書處調停下，保險公司與索償人雙方達成和解，毋須進一步轉交投訴委員會處理，亦有154宗表面證據不成立及59宗索償人撤銷投訴：餘下42宗交由投訴委員會審理的個案中，有9個獲裁定投訴人得直而可獲賠償，支持保險公司賠償決定的個案則有33宗，另有1宗屬委員會建議保險公司通融處理，並獲保險公司接納。

以金額計算，111位獲償的投訴人共從保險公司獲得約1,050萬元總賠償，包括雙方和解的600萬元，及得直個案的450萬元，而單一宗得直個案的最高賠償額為120萬港元。

有旅遊相關的個案指，投訴人在法國旅行時租用一輛汽車，惟車輛停放在街道上期間卻被打破車窗，車內的一個裝有個人物品及7瓶威士忌的行李箱被偷走，投訴人亦隨即在當地保安。保險公司根據保單個人物品的賠償上限賠償投訴人，但拒絕索償7瓶總值約1萬港元的威士忌申請，理由為保單的不保事項，訂明不負責賠償任何易碎或脆弱物品及玻璃物品的損失及損毀。投訴委員會認為，威士忌本身並不屬於易碎或脆弱物品，且保單條款並沒有將飲品或酒精飲料的損失或損毀列為不保事項，且由於威士忌是在屬保單的保障範圍車輛盜竊事件中被偷去，非因酒瓶的易碎性質而損壞，裁定保險公司應在扣除玻璃瓶價值的基礎上，向梅先生賠償威士忌的損失。保險公司隨後同意賠償9,000元，以解決有關糾紛。

另一個案指，投訴人計劃前往北海道旅遊，但因暴風雪影響，連接有關地區的JR 列車服務暫停3天，亦無其他替代交通選擇；投訴人在列車服務恢復後即繼續行程，並回港後向保險公司提出旅程延誤的索償申請，附以酒店預定確認書及購買5天通行證的收據作證明。不過保險公司以投訴人未有在受保旅程開始前預訂指定班次的火車票為由，指其未能符合旅程延誤保障指定要求，但提出以「無損權益」為基礎，按旅程延誤保障最高限額的50%，即每位受保人750港元的金額賠償。委員會認為，投訴人沒預定指定班次，保險公司或無法計算旅程延誤的具體時數或確認符合資格的賠償金額，但投訴人已提供客觀證據證明已預定列車服務暫停當天的北海道酒店住宿及行程延誤了3天等，達到旅程延誤保障的最高賠償限額，建議保險公司基於善意考慮， 以通融方式全額賠償，獲保險公司接納。

投訴委員會委員李紫蘭指，去年整體保單數量上升，有效保單共有2,100萬份保單，認為僅600多宗投訴屬很少，投訴率亦低，且整體賠付率超過92%。她提醒消費者應清楚了解所購保險的條款及保障範圍，且若非要緊急入院，可先向保險公司了解查詢自己的情況是否受保等，減少日後出現爭拗的機會。