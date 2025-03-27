殺校｜博智小學將與教區小學合併　鴨脷洲街坊學校申辦私營小一

▲ 天主教博智小學將與其他教區小學合併。（曾秋文攝）

9月新學年有兩間官津小學未獲資助開辦小一班級，包括天主教博智小學和鴨脷洲街坊學校，校方最遲今日（27日）向教育局提交發展方案。天主教教育事務處表示，博智小學將會與天主教香港教區的小學合併。鴨脷洲街坊學校則表示會申辦私營小一。

天主教教育事務處今日回覆查詢時表示，博智小學會與教區屬校合併，兩校會以2025/26年度進行籌備，學校稍後須向教育局呈交合併計劃書。

至於會與哪一間學校合併，以及何時合併，教區表示要待教育局批准才能確定合併學校，亦未提及合併時間，但提到博智的學生下學年仍會在原校上學。教區續指，兩校的管理層及教職員會通力合作，善用資源，從多角度考慮，確保為同學、家長及老師提供最妥善的安排。

教區早前回覆查詢時曾表示，採取營辦私立小一的方案，要自資承擔該批學生的支出直至他們六年級畢業，「需要巨額資金，並非易事」，因此不排除與區內的教區小學合併。

鴨脷洲街坊學校今午則發新聞稿表示，收集不同持份者意見後，法團校董會向教育局反映，期望學校能繼續獲資助開辦小一班級。法團校董會亦申請，下學年（2025/26學年）以私營方式開辦小一班級，將在4月11日前提交計劃書。

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